من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة

أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، أن محمد عادل، مدير التعاقدات السابق في نادي ألميريا الإسباني، رفض تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك قبل تعيين جون إدوارد.



وقال عمرو جمال في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "كان اختيارًا جريئًا أن يوافق جون إدوارد على تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك".

وأضاف: "كان هناك محمد عادل، مدير التعاقدات في نادي ألميريا الإسباني، ورفض تولي منصب المدير الرياضي في بداية الموسم بسبب صعوبة أوضاع الزمالك".

وتابع: "جون إدوارد قبل التحدي ووافق على تولي المنصب، ولكن السؤال: هل سيقف النادي بجواره أم لا؟ أتمنى أن يقف مسؤولو الزمالك بجانبه".