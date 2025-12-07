الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

يعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي أزمة كبيرة بسبب تهديدات من قلب لاعبيه المحترفين في الفريق الأول لكرة القدم بفسخ التعاقد.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أزمة جديدة داخل الفريق بسبب تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين، لتتفاقم الأزمة بعد تحرك لاعب جديد نحو فسخ تعاقده مع النادي.

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك بعد فسخ عقد بنتايج، وكتب مهيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد بنتايج.. 4 لاعبين مش مصريين في الزمالك أرسلوا إنذارات بسبب مستحقاتهم بينهم بيزيرا".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

