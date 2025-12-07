هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك شائعات تحارب القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايج أكد لنا أنه لم يرسل إنذارًا بفسخ عقده، ولكنه في نفس الوقت يُطالب بالحصول على مستحقاته، وهو بالفعل حصل على نصفها".

وأضاف: "سيكون هناك جلسة مع الجهات المسؤولة الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات ملف أرض 6 أكتوبر، والمجلس يضع جزءًا من آماله على هذا الأمر".

وأوضح: "قدمنا المسار القضائي فيما يخص موقف الزمالك من أرض النادي في 6 أكتوبر، وما زلنا متمسكين بحقنا في الأرض، وشركة الكرة من الحلول الهامة للحفاظ على موارد فريق كرة القدم وأمور أخرى".

وتابع: "الزمالك في طريقه لإنشاء شركة كرة القدم خلال أسبوعين، وهناك أسماء كثيرة مطروحة لشركة الكرة، لكن سيتم تحديد الأمر بعد الحصول على الموافقة".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك يريد استكمال مدته حتى النهاية، ومن يملك حلولًا فليأتِ ويقدمها، ونحن تحت أمر الجمعية العمومية، والجميع في المجلس يُقاتل من أجل خدمة القلعة البيضاء".