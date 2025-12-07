الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب

أصدر د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرارا بفصل محمد عوض المرشح لـ مجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر من عضوية وكافة تشكيلات الحزب بسبب عدم التزامه الحزبي وخروجه عن قيم ومبادئ الحزب، عبر تنازله عن الترشح قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، وذلك دون موافقة قيادات الحزب.

موعد الاعادة في 30 دائرة لانتخابات مجلس النواب

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومى 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التى صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.

وحدد الهيئة مواعيد التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.



الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس