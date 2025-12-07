قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط النيابة الإدارية لقبول خريجي الحقوق والشرطة..الموعد والأوراق المطلوبة

وظيفة معاون نيابة إدارية
وظيفة معاون نيابة إدارية
محمد غالي

يبحث الراغبون في التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية، عن تفاصيل التقديم والمصاريف والاوراق المطلوبة، التي أعلنت عنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، من خلال بدء فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية أمام خريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، في إطار جهود المجلس لاختيار كوادر قضائية مؤهلة وفق ضوابط دقيقة تضمن الكفاءة والالتزام بالقواعد القانونية. 

وظيفة معاون نيابة إدارية

وتتيح هذه المسابقة للشباب فرصة الانضمام إلى العمل القضائي من خلال خطوات إلكترونية ومواعيد محددة لسحب الملفات وإتمام التقديم.

وظيفة معاون نيابة إدارية


وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024

أشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى أن وظيفة معاون نيابة إدارية متاحة أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك ضمن مسابقة التعيين الجديدة التي تجرى وفق ضوابط دقيقة لاختيار الأكفأ للالتحاق بالعمل القضائي.

موعد فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

يبدأ التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتبارا من يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025.

رابط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

يمكن للراغبين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024 التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوظيفة، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة وطباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف.

مواعيد سحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية


يبدأ سحب وتقديم ملفات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من 3 وحتى 29 يناير 2026، على أن يكون السحب من مقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر — ميدان النجدة، من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا.

وظيفة معاون نيابة إدارية

تعليمات سحب الملفات لوظيفة معاون نيابة إدارية

يشترط عند سحب الملف توفير:

5 نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.
إحضار جميع المستندات المطلوبة كما هو معلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

شروط القبول في وظيفة معاون نيابة إدارية

الحصول على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.
ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما.
توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.
اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة.

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

تعد هذه الإجراءات جزءا من جهود المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لضمان اختيار كوادر قضائية مؤهلة وفق معايير واضحة ومحددة، وذلك ضمن خطة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لضمان اختيار أكفأ المتقدمين لشغل وظائف معاون النيابة، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين في مراحل التقديم والتسجيل، بما يحقق الشفافية والدقة ويضمن استكمال المسار القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والالتزام المهني.

وظيفة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة معاون نيابة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية النيابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كأس العرب بقطر 2025

بالأرقام.. غزارة تهديفية فى الجولة الثانية بـ كأس العرب 2025

منتخب المغرب

المغرب تواجه الإكوادور وديًا في مارس استعدادا لكأس العالم 2026

منتخب مصر للمحليين

الجولة الأخيرة.. كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد