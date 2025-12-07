خالد الغندور: شباب الزمالك مفاجأة عبد الرؤوف في كأس الرابطة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجآة عبد الرؤوف في كأس الرابطة

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“الثنائي أنس وائل ومحمد حمد سيكون مفاجأة الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف في بطولة كأس رابطة الأندية بعد ظهورهما بشكل جيد خلال التدريبات الأخيرة للفريق”.

وتابع:“الأمر لن يقتصر على هذا الثنائي فقط بل هناك أكثر من لاعب آخر سيكون له فرصة واضحة للمشاركة في المباريات”.

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن نقل مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة إلى استاد السلام.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "بسبب إغلاق استاد القاهرة للصيانة.. نقل مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة إلى استاد السلام ونقل مباريات الزمالك إلى استاد المقاولون العرب".

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري عبر قناة “أون تايم سبورت”.