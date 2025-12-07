عمرو عابد يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. خاص

كشف الفنان والمخرج عمرو عابد عن سر ابتعاده عن الساحة الفنية لعدة سنوات بسبب سفره إلى إسبانيا لدراسة الإخراج، مشيرًا إلى أن قراره جاء رغبة في كسر الروتين بعد أن أمضى 14 عامًا في التمثيل.

وأوضح: كنت أشعر بأنني أكرر نفس الخطوات دون اكتساب مهارات جديدة، وكان شغفي بالإخراج والكتابة يلاحقني دائمًا، فوجدت أن الوقت الحالي هو الأمثل لتحقيق هذه الرغبة.

قصة فيلم صف تاني

وشارك عمرو عابد بفيلم قصير تحت عنوان “صف ثاني” فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‏‎في سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل “موعد مع الماضي” كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب، وذلك بعد تأليفه وإخراجه فيلمه القصير “الحفرة”.

يضم مسلسل “موعد مع الماضي” عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير “الحفرة”، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي، بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونة السينمائي بالهند.

تدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، حيث تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أنه في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا، ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان “اللي فات مات”، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.