طريقة عمل جلاش بالسبانخ... بمذاق لا يقاوم

جلاش بالسبانخ من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل جلاش بالسبانخ، فيما يلي…..

مقادير جلاش بالسبانخ



● 1 كوب سبانخ فريش

● 1 كوب مشروم فريش

● 1 كوب بصل شرائح

● ثوم مفروم

● 1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

● ملح وفلفل

● ¼ كوب دقيق

● ½ كوب كريمة

● جوزة الطيب

● جلاش

● زيت

طريقة تحضير جلاش بالسبانخ



يشوح البصل مع التوابل على النار حتى يصبح لونه بنيا

يضاف الثوم ونقلب

تضاف السبانخ والدقيق والمشروم ونقلب حتى تذبل السبانخ

تضاف الجبنة ونقلب

تترك حتى تبرد قليلا

يرص الجلاش في القالب ويدهن بالزيت

تضاف الحشوة ويغلق من جميع الاطراف

يدهن الوجه ويقطع

يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه