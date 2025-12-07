قريبا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

أثار الإعلامي خالد الغندور بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي جدل المتابعين على فيسبوك بالتزامن مع أزمة أرض الزمالك.



وكتب خالد الغندور :"قريبا ان شاء الله

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، ما دار بين مجلس إدارة الأبيض، برئاسة حسين لبيب، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، بشأن أرض 6 أكتوبر.

وقال إمام، فى تصريحات إذاعية: «من امبارح فيه كلام كتير إن مجلس إدراة الزمالك هيستقيل، لكن لما تواصلت مع حد فى المجلس أكد أن كل الكلام ده عار تمامًا عن الصحة».

وأضاف: «اللى حصل إن المجلس اجتمع مع الوزير للوصول إلى بعض الحلول بشأن أرض 6 أكتوبر، وكان من أبرز الحلول إنه لو ينفع مجلس الإدارة يستقيل بس الأرض ترجع هيعمل كده».

وتابع: «الوزير بلغهم أن هذا الأمر ليس له علاقة بأزمة الأرض، فتواجدهم ليس له ربط بقصة أرض أكتوبر».