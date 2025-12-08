قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظات

تحرك أمني عاجل بسوهاج لكشف حقيقة فيديو الإساءة لشرطي.. وتحديد ناشره خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للشائعات والتجاوزات الإلكترونية، وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام، وبتوجيهات اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام فرد شرطة من قوة أحد مراكز الشرطة بطلب مبالغ مالية منه نظير إجراء تحريات لصالحه بشأن خلافاته مع زوجته، على خلاف الحقيقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يحمل اتهامات مباشرة لفرد شرطة بالإساءة واستغلال النفوذ، وعلى الفور، كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لفحص محتوى الفيديو والتأكد من صحة ما ورد به.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر المتهم بتصوير ونشر الفيديو عمدًا بقصد الإساءة إلى فرد الشرطة، على خلفية خلافات قائمة بينه وبين زوجته، والمحرر بشأنها محضر رسمي، كما اعترف بأن التحريات التي أُجريت في تلك القضية لم تأتِ وفق ما يرغب.

ما دفعه لتلفيق اتهامات بغرض التشهير، بالإضافة إلى رغبته في زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات عدم صحة ادعاءات المتهم، وأن فرد الشرطة لم يطلب أي مبالغ مالية كما جاء في الفيديو، وأن الهدف من نشره كان تضليل المواطنين وبث الواقعة على غير حقيقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وسط تأكيدات بأن مديرية أمن سوهاج ستواصل جهودها في مواجهة أي محاولات للنيل من سمعة رجال الشرطة أو بث معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فرد شرطة شرطة مدير أمن سوهاج

