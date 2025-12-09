قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هيئة السكك الحديدية تنظم ندوة توعية لطلبة المدارس والمعاهد الدينية بفرشوط

ندوة توعوية
ندوة توعوية
حمادة خطاب

في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحفاظ على المرافق العامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى النشء تجاه مرفق السكك الحديدية، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الازهرية بمؤسسة الازهر الشريف تنفيذ برنامج التوعية الطلابية في مختلف المحافظات.

حيث نظمت الهيئة لقاء توعويًا موسعًا بمدرسة جمال رشدى التجارية بمركز فرشوط بمحافظة قنا، بحضور عدد قيادات التربية والتعليم والتعليم الفنى بادارة فرشوط ، وأحد الوعاظ من وزارة الاوقاف، وممثل من الكنيسة المصرية، وعدد من طلبة المعهد الازهري بفرشوط محافظة قنا.

وتناول اللقاء ترسيخ الوعى بأهمية مرفق السكك الحديدية باعتباره أحد اهم المرافق الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا، حيث تم عرض مجموعة من المواد الفيلمية التي توثق حجم التطوير والإنجازات التي شهدها قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة. كما تضمنت الفعاليات عرض نماذج توعوية تسلط الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة المرفق، ومن أبرزها اقتحام المزلقانات أثناء الإغلاق، وإقامة معابر غير قانونية على خطوط السكة الحديد، وإلقاء المخلفات على القضبان، ورشق القطارات بالحجارة.

أضرار جسيمة بالممتلكات العامة 

وشددت الندوة على أن مثل هذه الممارسات لا تمثل خطراً على حياة الركاب والعاملين فحسب، بل تتسبب أيضاً في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة وتؤثر سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مؤكدة ضرورة تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب ودورهم في حماية مرافق الدولة.

تأتي تلك الندوات ضمن العديد من الانشطة التي تشترك فيها وزارة النقل ومختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الايجابية لحماية مرافق العامة للدولة ومقدراتها الوطنية .

السكك الحديدية التربية والتعليم الازهر

صورة أرشيفية

