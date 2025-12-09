اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية

تنعقد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك داخل مقر القلعة البيضاء، حيث يجتمع آلاف الأعضاء لمناقشة عدد من الملفات المحورية التي تمس مستقبل النادي، وفي مقدمتها الميزانية العامة وخطة إنشاء فرع النادي الجديد في أسيوط.

ويأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الإدارة على تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء النادي خلال الفترة المقبلة.

مواعيد انعقاد الجمعية والنصاب القانوني المطلوب

تنطلق أعمال الجمعية العمومية من التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مكثفة لضمان سير العملية بكفاءة. ويتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يحق لهم المشاركة، وهو شرط أساسي للمصادقة على القرارات الرسمية. ويُعد جدول الأعمال المطروح هذا العام من أكثر الجداول ثقلًا نظرًا لكثرة الملفات المالية والإدارية قيد الدراسة.

مناقشة الميزانية وخطط الإدارة للسنة المالية 2025/2026

تركز الجمعية على مناقشة واعتماد محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/2025، والذي يتضمن تفصيلًا للأداء المالي، المصروفات، الإيرادات، ومشروعات التطوير. كما سيتم استعراض برامج النشاط الرياضي والاجتماعي وخطة الإنفاق للعام 2025/2026، بما يضمن الشفافية الكاملة للأعضاء ويتيح لهم متابعة خطط التطوير المستقبلية.

اعتماد الحساب الختامي وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة

من أبرز محاور الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للعام الجديد. كما ستتم مناقشة تقرير خاص برواتب المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد اللوائح المنظمة لها.

ويتصدر مشروع إنشاء فرع جديد لنادي الزمالك في مدينة أسيوط الجديدة أجندة المناقشات، حيث يُعد أحد أهم مشروعات التوسع الاستراتيجي التي تهدف إلى زيادة موارد النادي المالية وتوفير خدمات إضافية لأعضاء النادي في محافظات الصعيد. ويأمل مجلس الإدارة أن يسهم هذا المشروع في تعزيز انتشار النادي وزيادة العائدات المستقبلية.

الاقتراحات التنظيمية وقرارات العضوية

تشهد الجمعية أيضًا طرح عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة، أهمها طلبات نقل العضوية وإسقاط عضوية أربعة أعضاء طبقًا للائحة النظام الأساسي، في إطار حرص الإدارة على تطبيق اللوائح بوضوح وصرامة. وتم التأكيد على قرار عدم فرض غرامات على الأعضاء غير الحاضرين، دعمًا لمبدأ المشاركة الطوعية وتخفيف الأعباء، مع فتح المجال أمام الأعضاء للتفاعل دون ضغوط.

بهذا الشكل، تأتي الجمعية العمومية هذا العام لتؤكد سعي الزمالك نحو ترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي، وتطوير بنيته التحتية بما يخدم مستقبل النادي وقاعدة أعضائه المتنامية.



