قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عجلان: إنشاء بوابة للسياحة يضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لزوارها الأجانب

السياحة المصرية
السياحة المصرية
ولاء عبد الكريم

قال النائب عاطف بكر عجلان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بحزب حماة الوطن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة المصرية على ان يتم تقديمه مع انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد .

وتهدف بوابة السياحة المصرية إلى توفير كل ما يتعلق بالنشاط السياحي عليها سواء فنادق او مزارات سياحية او معالم تراثية و ببرامج سياحية وحجز تذاكر الطيران و الفنادق و تحديد البرامج السياحية المطلوبة و حجز الليموزين و غيرها بهدف الترويج بشكل أكبر للمقاصد السياحية المصرية و تسهيل عمل الشركات السياحية .

وأضاف النائب عاطف بكر عجلان ان مشروع بوابة السياحة المصرية سيكون هدفه ايضا  وضع رؤية واضحة لتسويق مصر سياحيا في العالم من خلال وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وعقد ندوات لجميع المسئولين عن السياحة في مصر والخبراء والمتخصصين للخروج بتصور واضح لتسويق مصر ومقاصدها السياحية خارجيا ويشترك فيه الجميع.

وأوضح أنه من خلال بوابة السياحة المصرية المقترحة يمكن تنظم برنامج سياحي متكامل خلال ٣ دقائق من خلال البيانات الموجودة على بوابة السياحة المصرية التي سيتم تغذيتها بها ونستطيع العمل بالحج و العمرة بدون تكاليف زيادة ونستقبل سياح اجانب وتنظم رحلات سياحية للمصريين في اي مكان بالعالم  و بذلك فإن هذه البوابة ستحقق مليارات الدولارات للدولة و تقدم خدمة جيدة جدا للمواطن و السائح و استثمارات تحافظ على كيان غرفة شركات السياحة و تواجدها .

وأشار إلى أن العالم كله اصبح يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في تطوير بيئة أعماله من ذكاء اصطناعي او أساليب تكنولوجية متطورة يتم توظيفها في خدمة الاقتصاد و نحن في القطاع السياحي نملك فرص نمو هائلة تمكنا من ان تكون مصر قبلة السياحة العالمية بلا منازع و نحن نحتاج لمكان واحد يضم كل عناصر المنظومة السياحية من فنادق ونقل وحجوزات طيران و برامج سياحية و معالم السياحة المصرية و هذا سيكون متاح ضمن بوابة مصر السياحية التي ننادي بها .

وأكد عاطف بكر عجلان على أهمية وضع رؤية لاستقطاب السياح من اصحاب الدخول المرتفعة و معدلات الانفاق الأكبر وذلك بتطوير الأنماط السياحية التي يجذب هذه النوعية من السياح خاصة في السياحة الثقافية. والنيلية والبيئية وسياحة الشواطئ .

لإنشاء بوابة للسياحة للسياحة المصرية بوابة إلكترونية للسياحة السياحة المصرية السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وكيل الأزهر يهنِّئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكوميَّة الدوليَّة للتربية البدنيَّة والرياضة باليونسكو

وكيل الأزهر يهنئ وزير الرياضة برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو

البرد الشديد

دعاء البرد الشديد .. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

عمرو مرموش
عمرو مرموش
عمرو مرموش

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد