عجلان: إنشاء بوابة للسياحة يضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لزوارها الأجانب

قال النائب عاطف بكر عجلان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بحزب حماة الوطن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة المصرية على ان يتم تقديمه مع انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد .

وتهدف بوابة السياحة المصرية إلى توفير كل ما يتعلق بالنشاط السياحي عليها سواء فنادق او مزارات سياحية او معالم تراثية و ببرامج سياحية وحجز تذاكر الطيران و الفنادق و تحديد البرامج السياحية المطلوبة و حجز الليموزين و غيرها بهدف الترويج بشكل أكبر للمقاصد السياحية المصرية و تسهيل عمل الشركات السياحية .

وأضاف النائب عاطف بكر عجلان ان مشروع بوابة السياحة المصرية سيكون هدفه ايضا وضع رؤية واضحة لتسويق مصر سياحيا في العالم من خلال وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وعقد ندوات لجميع المسئولين عن السياحة في مصر والخبراء والمتخصصين للخروج بتصور واضح لتسويق مصر ومقاصدها السياحية خارجيا ويشترك فيه الجميع.

وأوضح أنه من خلال بوابة السياحة المصرية المقترحة يمكن تنظم برنامج سياحي متكامل خلال ٣ دقائق من خلال البيانات الموجودة على بوابة السياحة المصرية التي سيتم تغذيتها بها ونستطيع العمل بالحج و العمرة بدون تكاليف زيادة ونستقبل سياح اجانب وتنظم رحلات سياحية للمصريين في اي مكان بالعالم و بذلك فإن هذه البوابة ستحقق مليارات الدولارات للدولة و تقدم خدمة جيدة جدا للمواطن و السائح و استثمارات تحافظ على كيان غرفة شركات السياحة و تواجدها .

وأشار إلى أن العالم كله اصبح يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في تطوير بيئة أعماله من ذكاء اصطناعي او أساليب تكنولوجية متطورة يتم توظيفها في خدمة الاقتصاد و نحن في القطاع السياحي نملك فرص نمو هائلة تمكنا من ان تكون مصر قبلة السياحة العالمية بلا منازع و نحن نحتاج لمكان واحد يضم كل عناصر المنظومة السياحية من فنادق ونقل وحجوزات طيران و برامج سياحية و معالم السياحة المصرية و هذا سيكون متاح ضمن بوابة مصر السياحية التي ننادي بها .

وأكد عاطف بكر عجلان على أهمية وضع رؤية لاستقطاب السياح من اصحاب الدخول المرتفعة و معدلات الانفاق الأكبر وذلك بتطوير الأنماط السياحية التي يجذب هذه النوعية من السياح خاصة في السياحة الثقافية. والنيلية والبيئية وسياحة الشواطئ .