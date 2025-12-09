الزملوط يوجّه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد مخابز الخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة للمخبز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الإسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يتم بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.