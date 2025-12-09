محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء منظومة الشكاوى والشباك الواحد، وآليات التعامل مع المعاملات اليومية، مؤكدًا على الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء كافة المعاملات، بما يضمن تكامل الإجراءات بين مختلف جهات العمل والإدارات.

وحرص الزملوط على الاستماع لعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على انتظام سير العمل دون معوقات، موجّهًا بدراسة ربط منظومة العمل بين المركز و البنك الزراعي و صندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة منظومة العمل المشترك، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين؛ تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في إنجاز المهام وتحقيق مستوى متميز من الانضباط والخدمة.