رسالة ماجستير بـ آداب إسكندرية عن العلاج بالمخططات لدعم الفتيات نفسيًا

شهدت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قسم علم النفس، مناقشة رسالة الماجستير المقدّمة من الباحثة شيماء جابر عبد الراضي عبد الدايم، والتي جاءت تحت عنوان: «فاعلية برنامج علاجي مستند إلى العلاج بالمخططات لتعزيز الثقة بالنفس لخفض أعراض القلق لدى عينة من الإناث».

وتتناول الرسالة موضوعًا بات يحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات القلق بين الفتيات والسيدات، في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، وهي المرحلة التي تمتلئ بتحديات العمل والعلاقات وتشكيل الهوية النفسية. وقد انطلقت الدراسة من سؤال جوهري حول مدى قدرة العلاج بالمخططات Schema Therapy على تحسين الثقة بالنفس والحد من مستويات القلق لدى الإناث.

وأسفرت النتائج فاعلية واضحة للبرنامج العلاجي بالمخططات، وجود تحسن ملحوظ لدى أفراد المجموعة التجريبية من الإناث في مستوى الثقة بالنفس، إلى جانب انخفاض ملموس في مستويات القلق لديهن، كما استمر هذا التحسن خلال القياس التتبعي، بما يؤكد قوة البرنامج وملاءمته للتطبيق في المؤسسات النفسية والعيادات المتخصصة.

وشهدت الجلسة إبرازًا لدور الأستاذة الدكتورة جيهان شفيق خالد، أستاذ علم النفس المساعد ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية، التي شاركت في الإشراف على الرسالة ومناقشتها، وقد أشاد أعضاء اللجنة بإسهامها العلمي في تطوير البرنامج العلاجي وتوجيه الباحثة منهجيًا، مؤكدين أن الدراسة خرجت بصورة متكاملة تعكس جهدًا بحثيًا رصينًا.

وترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، جامعة طنطا ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق، وشارك في المناقشة الأستاذة الدكتورة دعاء عوض السيد، أستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم الصحة النفسية الأسبق بكلية التربية جامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة جيهان شفيق خالد.

وفي ختام المناقشة، أشار رئيس الجلسة، الأستاذ الدكتور أحمد عياد، إلى أن هذه الدراسة تمثل إضافة مهمة في مجال العلاج بالمخططات داخل السياق العربي.

وأكدت الدكتورة جيهان شفيق أن الباحثة شيماء قدمت مستوى عاليًا من الجدية المنهجية والاحترافية المهنية و الأخلاقية في المجال الإكلينيكى.

كما أضافت الدكتورة دعاء عوض أنهم في حاجة إلى الأبحاث الجادة التي تربط بين العلم والاحتياج المجتمعي الحقيقي، وتُسهم في تقديم تدخلات فعّالة تعزز الجوانب الإيجابية لدى الشباب.