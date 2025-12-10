تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا

تلقى تشيلسي خسارة مريرة خارج ملعبه أمام أتالانتا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “جيويس” بمدينة بيرجامو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما عجز الفريق الإنجليزي عن الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول.

ورغم دخول تشيلسي غرفة الملابس متفوقًا بهدف خوان بيدرو في الدقيقة 25، فإن الشوط الثاني جاء مغايرًا تمامًا، حيث فرض أتالانتا سيطرته ونجح في ترجمة تفوقه بهدف التعادل عبر جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 55 بعد هجمة منظمة اخترقت دفاع البلوز.

ومع استمرار ضغط أصحاب الأرض، تمكن الفريق الإيطالي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق شارل دي كيتيلاري الذي استغل تمريرة ساقطة خلف الدفاع ليضع الكرة بثبات في الشباك، مانحًا أتالانتا انتصارًا مهمًا في سباق التأهل.

الخسارة جاءت في وقت حساس بالنسبة لتشيلسي الذي دخل اللقاء وهو يملك 10 نقاط وبمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على برشلونة في الجولة الماضية، إلا أنه لم يستطع تكرار الصلابة الدفاعية التي ظهر بها أمام الفرق الإيطالية خلال النسخ الأخيرة من البطولة.

وتأثر تشيلسي بغيابات عديدة في الخط الأمامي، إلى جانب تراجع الأداء الجماعي في الشوط الثاني، ما منح أتالانتا أفضلية واضحة في وسط الملعب وقدرة أكبر على خلق الفرص.

على الجانب الآخر، عزز أتالانتا رصيده بثلاث نقاط ثمينة بعد أداء قوي في الشوط الثاني، مواصلًا عروضه الثابتة هذا الموسم على المستوى الأوروبي، ليستمر في المنافسة على المراكز المؤهلة لدور الـ16.

وجاء الانتصار امتدادًا لسلسلة من النتائج الإيجابية للفريق الإيطالي في دوري الأبطال، بعدما سبق له الفوز على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

