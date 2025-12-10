قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي
تشيلسي
محمد سمير

تلقى تشيلسي خسارة مريرة خارج ملعبه أمام أتالانتا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “جيويس” بمدينة بيرجامو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما عجز الفريق الإنجليزي عن الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول.

ورغم دخول تشيلسي غرفة الملابس متفوقًا بهدف خوان بيدرو في الدقيقة 25، فإن الشوط الثاني جاء مغايرًا تمامًا، حيث فرض أتالانتا سيطرته ونجح في ترجمة تفوقه بهدف التعادل عبر جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 55 بعد هجمة منظمة اخترقت دفاع البلوز.

ومع استمرار ضغط أصحاب الأرض، تمكن الفريق الإيطالي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق شارل دي كيتيلاري الذي استغل تمريرة ساقطة خلف الدفاع ليضع الكرة بثبات في الشباك، مانحًا أتالانتا انتصارًا مهمًا في سباق التأهل.

الخسارة جاءت في وقت حساس بالنسبة لتشيلسي الذي دخل اللقاء وهو يملك 10 نقاط وبمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على برشلونة في الجولة الماضية، إلا أنه لم يستطع تكرار الصلابة الدفاعية التي ظهر بها أمام الفرق الإيطالية خلال النسخ الأخيرة من البطولة.

وتأثر تشيلسي بغيابات عديدة في الخط الأمامي، إلى جانب تراجع الأداء الجماعي في الشوط الثاني، ما منح أتالانتا أفضلية واضحة في وسط الملعب وقدرة أكبر على خلق الفرص.

على الجانب الآخر، عزز أتالانتا رصيده بثلاث نقاط ثمينة بعد أداء قوي في الشوط الثاني، مواصلًا عروضه الثابتة هذا الموسم على المستوى الأوروبي، ليستمر في المنافسة على المراكز المؤهلة لدور الـ16.

وجاء الانتصار امتدادًا لسلسلة من النتائج الإيجابية للفريق الإيطالي في دوري الأبطال، بعدما سبق له الفوز على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.
 

تشيلسي أتالانتا أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

بالصور

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد