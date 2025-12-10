قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة
فن وثقافة

دوللي شاهين تتصدّر التريند بعد ندوة «صدى البلد».. وتكشف أسرار بداياتها الفنية | فيديو

المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

تصدَّرت الفنانة دوللي شاهين الترند خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت في ندوة خاصة على موقع صدى البلد الإخباري عن كواليس بداياتها الفنية، مؤكدة أن دخولها عالم الفن لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج شغف رافقها منذ طفولتها.

وقالت دوللي شاهين خلال الندوة إنها اعتادت المشاركة في تقديم حفلات المدرسة، وكانت تحظى بدعم وتشجيع داخل محيطها الدراسي، إلا أن الوضع في منزلها كان مختلفًا، حيث قوبل حبها للفن في البداية بالرفض وعدم التشجيع.

وأوضحت أن هذا الرفض لم يمنعها من مواصلة الطريق، بل زاد إصرارها على تطوير موهبتها والتفكير جديًا في الاحتراف، مؤكدة أن شغفها الحقيقي بالفن كان الدافع الأكبر وراء تخطي العقبات وتحقيق حلمها.

وعن جديدها الفني، كشفت دوللي شاهين عن طرح أغنيتها الجديدة «ترند»، والتي وصفتها بأنها مختلفة عن كل أعمالها السابقة، لأنها تغني للمرة الأولى باللهجة الإسبانية التي كتبت كلماتها بنفسها. وأشارت إلى أن الأغنية تُعد من أجمل ما قدمت، خاصة أن الفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بفكرة من ابتكارها، لتمنح العمل لمسة عصرية مميزة.

الأغنية من كلمات أحمد سليم، والإسبانية من كتابة دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، فيما تولّى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

شاهد الفيديو:
https://youtube.com/shorts/Fv413xjox5o?si=1wMEci4cTNObx5gU

اخبار الفن نجوم الفن دوللي شاهين

