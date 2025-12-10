دوللي شاهين تتصدّر التريند بعد ندوة «صدى البلد».. وتكشف أسرار بداياتها الفنية | فيديو

تصدَّرت الفنانة دوللي شاهين الترند خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت في ندوة خاصة على موقع صدى البلد الإخباري عن كواليس بداياتها الفنية، مؤكدة أن دخولها عالم الفن لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج شغف رافقها منذ طفولتها.

وقالت دوللي شاهين خلال الندوة إنها اعتادت المشاركة في تقديم حفلات المدرسة، وكانت تحظى بدعم وتشجيع داخل محيطها الدراسي، إلا أن الوضع في منزلها كان مختلفًا، حيث قوبل حبها للفن في البداية بالرفض وعدم التشجيع.

وأوضحت أن هذا الرفض لم يمنعها من مواصلة الطريق، بل زاد إصرارها على تطوير موهبتها والتفكير جديًا في الاحتراف، مؤكدة أن شغفها الحقيقي بالفن كان الدافع الأكبر وراء تخطي العقبات وتحقيق حلمها.

وعن جديدها الفني، كشفت دوللي شاهين عن طرح أغنيتها الجديدة «ترند»، والتي وصفتها بأنها مختلفة عن كل أعمالها السابقة، لأنها تغني للمرة الأولى باللهجة الإسبانية التي كتبت كلماتها بنفسها. وأشارت إلى أن الأغنية تُعد من أجمل ما قدمت، خاصة أن الفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بفكرة من ابتكارها، لتمنح العمل لمسة عصرية مميزة.

الأغنية من كلمات أحمد سليم، والإسبانية من كتابة دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، فيما تولّى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/Fv413xjox5o?si=1wMEci4cTNObx5gU