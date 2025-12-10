بدء الإقبال على اللجان الانتخابية بالوادى الجديد.. صور

تزايد إقبال المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالوادي الجديد الانتخابية مع قرب حلول منتصف أول يوم الانتخابات، وذلك بصورة ملحوظة في جميع اللجان بدائرتى المحافظة وخاصة من الشباب والسيدات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة وتم تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات.

وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفا و870 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية بواقع 23 لجنة فى الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان فى مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.

من جانبه تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد من استعدادات المراكز لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.