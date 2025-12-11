التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الطيران، تستمر مشاورات الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وذلك مع عدم المساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول.

وأشار إلى أنه هذا الطرح يهدف إلى جذب استثمارات لتحديث المطار وتوسيع قدراته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، لافتا إلى أن مطار الغردقة يعد من أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين تجربة المسافرين.