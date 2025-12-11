طريقة عمل كفتة الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

كفتة الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج “زعفران وفانيلا” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كفتة الدجاج، فيما يلي:

مقادير كفتة الدجاج



● ١ كيلو جرام صدور دجاج مفروم

● ٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● ٨ فص ثوم مفروم

● ٢ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

● ٢ ملعقة صغيرة كمون

● ملح_فلفل

● ١ ملعقة صغيرة ككركم

● ٢ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

● ١/٣ كوب بقدونس مفروم

● ١ بصل مفروم ومصفى من الماء

لدهن الوجه:

● زيت زيتون

صوص التقديم:

● ٢ راس ثوم مشوي

● ١/٤ كوب مايونيز

● ١/٤ كوب زبادي

● عصير ليمون

● ملح_فلفل

● بابريكا

للتقديم:

● ١ بصل أحمر مفروم مقطع جوانح

● ١ كوب طماطم شيري

● ١/٤ كوب بقدونس

● ملح_فلفل

● ٢ ملعقة صغيرة سماق

● عصير ليمون

● خبز شامي



طريقة تحضير كفتة الدجاج

في الكبة:

تخلط مقادير الكفتة.

ثم تفرد في صينية وتقطع أصابع.

ثم تدهن بزيت الزيتون وتخبز في الفرن.

تخلط مقادير الصوص وتقدم بجانب الكفتة.

يخلط البصل والطماطم والبقدونس والملح والفلفل والسماق وعصير الليمون

وتقدم مع الخبز والصوص بجانب الكفتة.