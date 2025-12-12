قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين
اقتصاد

تنمية المشروعات يعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب المشروعات الابتكارية | تفاصيل مهمة

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الابتكارية و التكنولوجية الحديثة والشركات الناشئة للمساهمة في تنفيذ توجهات الدولة بزيادة مشاركتهم في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية تلائم طبيعة هذه المشروعات وتساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع والنمو في السوق المحلي والوصول للسوق العالمي.


جاءت هذه التصريحات في لقاء مفتوح عقده باسل رحمي مع 30 من أصحاب المشروعات الابتكارية الجديدة  التي حصلت علي خدمات مالية او غير مالية من جهاز تنمية المشروعات تمهيدا لمشاركتهم في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية تحت عنوان "تمكين الشباب في مجالات ال STEM : المستقبل يحدث الآن" والتي تنعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وتنظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالتعاون مع  جهاز تنمية المشروعات و جامعة النيل  السبت والأحد المقبلين. 


حضر  الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف علي القطاعات التنموية بجهاز تنمية المشروعات و سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز

استعرض أصحاب المشروعات خلال اللقاء أنشطة مشروعاتهم التي تنوعت بين المشروعات التعليمية والغذائية والدوائية والصناعية والتي تعتمد في تنفيذها على التطبيقات الحديثة حيث ناقشوا بعض التحديات التي تواجههم في التنفيذ أو التوسع في مشروعاتهم.


وعرض باسل رحمي خلال الاجتماع  مختلف الخدمات المالية والفنية التي يقدمها الجهاز لرواد الأعمال والتي يمكن أن تساهم في حل التحديات التي تواجههم من خلال أفرع الجهاز  بكافة المحافظات وإمكانية استكمال إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد.

 وأكد لهم أن قانون تنمية المشروعات 152/2020 يتيح لهم العديد من الحوافز و المميزات والفرص للتوسع في تسويق منتجاتهم وتوفيق أوضاعهم للعمل بشكل رسمي كما أوضح لهم التيسيرات الضريبية وفقا لقانون 6/2025. مما يؤهلهم للدخول في المنظومة الرسمية للدولة و الاستفادة من كافة الخدمات التي تؤهلهم للتوسع والتصدير 


وأشار باسل رحمي في نهاية اللقاء أنه سيعقد اجتماعا أسبوعيا مع الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على دعم شباب مصر الواعد للاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات عملية ناجحة وقادرة على الاستمرار.

