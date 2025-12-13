قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الأسبوع التدريبي الـ 19بمركز سقارة غداً

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة ،من الخطة التدريبية 2025 /  2026 خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر 2025، بمشاركة 330 متدربًا موزعين على 4 برامج وأنشطة تدريبية متخصصة.

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن فعاليات هذا الأسبوع تشمل تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبرنامج إعداد رئيس قرية بالإضافة إلى اختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة.

إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن هذه البرامج تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة التنمية المحلية لبناء وتطوير كوادر الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الكفاءات القيادية النسائية والشبابية، والمحافظة على جاهزية منظومة إدارة الطوارئ، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه، أشار د. عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلى حرص المركز علي الاستمرار في تنفيذ  البرامج التدريبية ضمن الخطة السنوية لسقارة والتي تأتي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قيادية تمتلك مهارات القيادة الحديثة، وتواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والربط بين التدريب النظري والتطبيق العملي، لتحقيق أقصى أثر تدريبي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجهاز الإداري المحلي ويضمن تقديم خدمات بصورة أفضل للمواطنين بمختلف المحافظات .

