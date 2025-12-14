قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
قطر تدين هجوم سيدني: نعارض العنف والإرهاب بغض النظر عن الأسباب والدوافع
انقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية
هالاند يتقدم لـ السيتي ضد كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سيدني
مرموش بديلا .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني
محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار
بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025
أخبار البلد

سعر العربية الكيوت بديل التوكتوك ومواصفاتها في مصر رسميًا

عبد الفتاح تركي

سعر العربية الكيوت بديل التوكتوك ومواصفاتها في مصر .. تصدر البحث عن سعر العربية الكيوت بديل التوكتوك ومواصفاتها محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد طرحها رسميًا بوصفها أرخص سيارة زيرو في مصر، ما جعلها محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل آمنة واقتصادية تصلح للاستخدام اليومي والعمل داخل المدن والأماكن الضيقة، وذلك بعد إعلان شركة باچاچ أوتو التابعة لشركة "جي بي أوتو" لتصنيع المركبات الخفيفة عن إطلاق سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في السوق المصري.

سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في السوق المصري

جاء طرح سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة استجابة لحاجة السوق المحلي إلى بديل قانوني وآمن للتوكتوك، خاصة مع تزايد الطلب على مركبات خفيفة منخفضة التكلفة في التشغيل والصيانة، وتُعد السيارة خطوة جديدة ضمن توجهات الدولة لتنظيم وسائل النقل الصغيرة وتحسين مستوى الأمان على الطرق.

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

الأبعاد الخارجية لسيارة باجاج كيوت

تتمتع سيارة باجاج كيوت بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للحركة في الشوارع الجانبية والمناطق المزدحمة، إذ يبلغ طول السيارة 2752 مم، بينما يصل عرضها إلى 1312 مم، ويبلغ ارتفاعها 1652 مم، في حين جاءت قاعدة العجلات بطول 1925 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 180 مم، وهو ما يمنح السيارة قدرة جيدة على التعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة نسبيًا داخل المدن.

مدى السير وكفاءة استهلاك الوقود

تتميز سيارة باجاج كيوت بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 550 كم دون الحاجة إلى إعادة ملء الوقود، حيث تعتمد على نظام ثنائي الوقود يتيح لها السير لمسافة 250 كم باستخدام البنزين، و300 كم باستخدام الغاز الطبيعي، ما يساهم في تقليل تكلفة التشغيل ويجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لفئات واسعة من المستخدمين.

السعة الداخلية وعدد الركاب

تتسع سيارة باجاج كيوت لـ 4 أفراد، وهو ما يمنحها ميزة إضافية مقارنة بوسائل النقل الصغيرة الأخرى، حيث توفر مساحة جلوس مناسبة للركاب مع تصميم عملي يلبي متطلبات الاستخدام اليومي سواء للأفراد أو للأغراض الخدمية.

باجاج كيوت

الاعتماد الرسمي ومعايير الجودة

حصلت سيارة باجاج كيوت على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات، وهو ما يؤكد مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة في مصر، ويعزز من ثقة المستهلكين في مستوى الأمان والجودة التي تقدمها السيارة داخل السوق المحلي.

عوامل الأمان في سيارة باجاج كيوت

تتميز السيارة بوجود أربع عجلات، وهو ما يحقق عنصر أمان أكبر مقارنة بالتوكتوك، إلى جانب تزويدها بأحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب مخصصة لحماية الأطفال، ما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا للاستخدام العائلي أو في الأنشطة الخدمية داخل المدن.

محرك سيارة باجاج كيوت ومواصفاته الفنية

تعتمد سيارة باجاج كيوت على محرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال بسعة 217 سي سي، وهو محرك صُمم خصيصًا لتقديم أداء مناسب مع استهلاك منخفض للوقود، بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام اليومي داخل المناطق الحضرية.

سيارة كيوت بديلة التوكتوك

قوة المحرك والسرعة القصوى

تبلغ قدرة محرك سيارة باجاج كيوت ما يعادل 13 حصانًا، بينما تصل السرعة القصوى للمركبة إلى 70 كم في الساعة، وهي سرعة مناسبة لطبيعة السيارة واستخدامها داخل المدن، مع تحقيق توازن بين الأداء والأمان.

تكلفة التشغيل والصيانة

تُعد سيارة باجاج كيوت من المركبات منخفضة التكلفة في التشغيل، سواء من حيث استهلاك الوقود أو الصيانة الدورية، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا لأصحاب الأنشطة الصغيرة والسائقين الذين يبحثون عن وسيلة نقل اقتصادية ومستقرة مقارنة بالبدائل التقليدية.

سعر سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في مصر

تُطرح سيارة باجاج كيوت في سوق السيارات بمصر بسعر رسمي يبلغ 199.900 جنيه، لتُعد بذلك أرخص سيارة زيرو مطروحة حاليًا في السوق المحلي، مع حصولها على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات، وهو ما يعزز من فرص انتشارها خلال الفترة الآتية.

بديل التوك توك

العربية الكيوت كبديل عملي للتوكتوك

يمثل طرح العربية الكيوت خطوة مهمة نحو توفير بديل قانوني وآمن للتوكتوك، حيث تجمع بين السعر المناسب، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ومستوى الأمان الأعلى، إلى جانب الاعتماد الرسمي، ما يجعلها مؤهلة للانتشار في الشوارع المصرية وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
