الجامعة العربية تشارك في الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال)، بوفد ترأسه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وتضم عضويته الوزير المفوض نسيمة شريط، مديرة إدارة الإعلام، في أعمال الدورة (45) للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتي تُعقد يومي 16 و17 ديسمبر الجاري بالعاصمة التونسية تونس.

وتأتي مشاركة الأمانة العامة في هذه الاجتماعات في إطار حرصها الدائم على متابعة وتعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات والمنظمات المهنية العاملة تحت مظلتها، ومن بينها اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي يضطلع بدور محوري في تنمية التعاون العربي في المجال السمعي البصري، وتسهيل التبادلات، وتوفير الخدمات التقنية بين الدول الأعضاء.

وأكدت الأمانة العامة أن اختيار موضوعي الحوار المهني ضمن جدول أعمال هذه الدورة يعكس الحرص المشترك على تطوير العمل الإعلامي العربي، بالاعتماد أساسًا على عنصري الشباب والابتكار، وكذلك على قضايا الإعلام والذكاء الاصطناعي، في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المختصين والإعلاميين بهذين المجالين، والسعي إلى استكشاف فرص توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإعلام بما يعزز جودة وتنافسية الإنتاج الإعلامي العربي.

وشددت على أن بناء منظومة إعلامية عربية حديثة، تسهم في تحقيق تطلعات مجتمعاتنا نحو التنمية المستدامة، يتطلب تضافر جهود المؤسسات الإعلامية العربية، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتطوير المناهج التدريبية، ومواكبة أحدث التقنيات والممارسات الإعلامية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تبني جامعة الدول العربية لـ"الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي"، إلى جانب اعتماد القمة العربية التنموية الأخيرة، التي انعقدت في مايو 2025 بالعاصمة العراقية بغداد، لـ"المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي".