محمد فاضل: المخرج محمد سامي موهوب جداً وفاهم في الشغلانة وعجبني مسلسل الأسطورة

قال المخرج محمد فاضل إن المخرج محمد سامي من المخرجين الموهوبين للغاية ويفهم جيدًا ماذا يقدم من أعمال فنية، موضحاً أنه شاهد له مسلسل «الأسطورة» سابقًا، الذي شاركت فيه الفنانة مي عمر ومحمد رمضان وفردوس عبد الحميد، وأعجب به للغاية.

وتابع المخرج محمد فاضل حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: محمد سامي من المخرجين الكويسين وفاهم في الشغلانه كويس وفي صنعته، وأنا بشوف أنه مخدش حقه لحد دلوقتي وهو بجد بيركز في كل تفصيلة كبيرة وصغيرة وده حقه.

وأشار المخرج محمد فاضل إلى أنه لم يفكر في يوم من الأيام أن يخوض تجربة التمثيل، وخاض تلك التجربة مرة واحدة في حياته، وكانت بتشجيع من المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث مثّل في فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، كونه وقتها كان يقو بدور تنظم اعتصام الفنانين في نقابة السينمائيين سنة 1987.

واختتم المخرج محمد فاضل حديثه بأنه دائمًا ما يخفي حياته الزوجية مع الفنانة فردوس عبد الحميد كونه يخاف من الحسد، ولكنه يشعر بأنهما لا يزالان عريسين منذ أمس، وهو سعيد بها لأنها في حياته.



