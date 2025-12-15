قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد| افتتاح أول نادي للرماية.. وختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظا الوادي الجديد: وزير الشباب والرياضة والمحافظ يفتتحان أول نادي للرماية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، نادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من السادة الإعلاميين، بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون.

وعقب الافتتاح، شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد وضيوف المحافظة انطلاق أول بطولة محلية للرماية، والتي أُقيمت بالتعاون مع الاتحاد المصري للرماية، بمشاركة خمس فرق محلية مقيدة بسجلات الاتحاد، في منافسات الرماية بالهواء المضغوط، حيث عكست البطولة مستوى فنيًا متميزًا، وأكدت الجاهزية الكاملة للمنشأة الجديدة لاستضافة المنافسات الرياضية المتخصصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح نادي الرماية والصيد بالوادي الجديد يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن النادي يُعد نموذجًا متكاملًا وفريدًا لمنشآت رياضة الرماية في مصر، لكونه الأكثر توافقًا مع المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يؤهله لاستضافة البطولات الرسمية وتنمية هذه الرياضة وفق أسس احترافية، ويعكس توجه الدولة نحو نشر الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالمحافظات.

بحضور لفيف من المسئولين والوفود المشاركة 
"صبحي" و "الزملوط" يشهدان الحفل الختامي لمهرجان الرياضات التراثية والفنون

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، الحفل الختامي لمهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، بحضور اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق،إلى جانب لفيف من الوفود العربية والأجنبية والقيادات الإعلامية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات العربية والدولية المعنية بالتراث والفنون..

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي، الذي أقيم بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بتلاوة عطرة للذكر الحكيم تلاها القارئ محمد أحمد حسن أحد أبرز المشاركين ببرنامج دولة التلاوة و أصغر إمام لمحراب الجامع الأزهر ، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من انجازات على صعيد التنمية وحفظ التراث، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الرياضات التراثية والفنون، تناول تاريخ الرياضات الشعبية التي كان يمارسها سكان الواحات قديمًا، وجهود الدولة والقيادة السياسية في صون التراث و تعميق روابط التعاون والأخوة بين الدول الشقيقة والصديقة.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لحُسن التنظيم والمستوى المتميز للمهرجان، مؤكدًا دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي تُسهم في إحياء التراث الرياضي والثقافي، وتعزيز التلاقي بين الشعوب، مشيدًا بما لمسه من جهود تطوير المنشآت الرياضية.

من جانبه، وجّه محافظ الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لكافة الضيوف والوفود العربية والمشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، مثمنًا تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفاعلة التي أسهمت في تقديم صورة مشرفة عن تلاحم الثقافات وتكامل الفنون والرياضات التراثية ، مؤكدا دراسة تعميم المهرجان ليشمل جميع المحافظات مستقبلا.

واختُتمت فعاليات الحفل،  بإهداء درع المحافظة لعدد من القيادات التنفيذية والوطنية وممثلي الوفود العربية المشاركة، في لفتة تقديرية عكست روح المهرجان وأهدافه في دعم التميز والاحتفاء بالإبداع، إيذانًا بإسدال الستار على نسخة أولى لدورات قادمة أكثر تميزًا ونجاحًا.

وزير الرياضة يشهد حفل زفاف على الطريقة العربية القديمة بمهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في عرس عربي على الطريقة التراثية القديمة، وذلك على هامش مهرجان الرياضات التراثية والفنون الدولي بمحافظة الوادي الجديد.

والتقى صبحي، بالعروسين، وقدما لهما التهنئة، كما التقط معهما عددا من الصور التذكارية، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشهدت مراسم الزفاف فعاليات تراثية بداية من الجمل والهودج الذي حمل العروس، والزي العربي التي كانت ترتديه، بالإضافة إلى طريقة الاحتفال .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شهدا اليوم ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، وذلك بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة.

وشهد الحضور طابور العرض الذي ضم المشاركين من مختلف المحافظات والدول العربية، مُجسّدًا لوحة تراثية متكاملة من فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، وحاملي الصقور لصيد الطيور، ومجموعات السلوقي للصيد البري، في مشهد عكس روح المنافسة الشريفة وعمق الموروث العربي الأصيل.

وتضمنت الفعاليات ختام سباقات الإبل العربية الأصيلة بمختلف أنواعها؛ منها سباقات الماراثون الدولي، أشواط الإثارة، السباقات الثنائية، سباقات التتابع للقبائل، بالإضافة إلى منافسات مزايين الإبل، وعروض الخيول العربية الأصيلة، شاملة سباقات القدرة والتحمل، واستعراضات "منهاد الخيل، ومسابقة جمال الخيول العربية والآبل.

وامتدت الفعاليات لتشمل رياضات الصيد التراثية؛ من مسابقات الصقور، والصيد البري، والرماية بالقوس والسهم، إضافة إلى عروض المبارزة بالسيف المصنفة كأحد الفعاليات الدولية، والتي تخللتها عروض للفنون الشعبية والفرق التراثية والشعر العربي، في تناغم يجمع بين الرياضة والثقافة، ويؤكد ثراء البيئة الصحراوية الأصيلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مهرجانات

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة ملفتة وجريئة
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
