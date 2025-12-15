جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لرصد المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير،تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وضمن الجولات الميدانية اليومية لمتابعة الحالة العامة والانضباط داخل مدينة القصير، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، بهدف رصد أية مخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وشملت الجولة تفقد مناطق عمارات الإسكان الاجتماعي، ومنطقة التلفزيون، ومنطقة عثمان، ومنطقة الحجاز، إلى جانب المرور على المركز السياحي الشمالي، حيث تابع رئيس المدينة الأوضاع على أرض الواقع، واطمأن على مستوى الانضباط والالتزام بالضوابط المعتمدة.

وخلال الجولة، تبيّن وجود بعض أعمال البناء وتشوينات لمواد البناء بعدة مواقع دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور وجّه اللواء أحمد صقر الجهات المختصة بمراجعة الموقف القانوني لتلك الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وفقًا للقانون.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أية مخالفات أو تعديات، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية اليومية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع العشوائيات، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يليق بمدينة القصير وطابعها السياحي والتاريخي.