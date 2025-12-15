قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لرصد المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير،تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وضمن الجولات الميدانية اليومية لمتابعة الحالة العامة والانضباط داخل مدينة القصير، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، بهدف رصد أية مخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وشملت الجولة تفقد مناطق عمارات الإسكان الاجتماعي، ومنطقة التلفزيون، ومنطقة عثمان، ومنطقة الحجاز، إلى جانب المرور على المركز السياحي الشمالي، حيث تابع رئيس المدينة الأوضاع على أرض الواقع، واطمأن على مستوى الانضباط والالتزام بالضوابط المعتمدة.

وخلال الجولة، تبيّن وجود بعض أعمال البناء وتشوينات لمواد البناء بعدة مواقع دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور وجّه اللواء أحمد صقر الجهات المختصة بمراجعة الموقف القانوني لتلك الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وفقًا للقانون.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أية مخالفات أو تعديات، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية اليومية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع العشوائيات، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يليق بمدينة القصير وطابعها السياحي والتاريخي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

إطلاق HyperOS 3

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

هاتف آبل القابل للطي

هل سيغير iPhone Fold قواعد اللعبة.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون قابل للطي في 2026

تصوير

تفاصيل ختام المسابقة العالمية للتصوير 2025

بالصور

جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد