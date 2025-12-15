قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تأسيس منصة علمية وحوارية تجمع مختلف قطاعات البحث والابتكار وصناع القرار

الدكتور إسلام ابو المجد
الدكتور إسلام ابو المجد
نهلة الشربيني_ ايهاب عيد

قال الدكتور إسلام ابو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن المؤتمر العلمي المتخصص حول الغرف النظيفة، يؤكد إيماننا العميق بأن التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة، والصناعة والجهات الحكومية من جهة أخرى، هو السبيل الأمثل لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ونماذج اولية وخطوط انتاج، ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل".

واضاف في كلمته خلال المؤتمر أن المؤتمر يؤسس منصة علمية وحوارية تجمع مختلف قطاعات البحث والابتكار و صناع القرار، والباحثين، والمهندسين، والخبراء، بهدف مناقشة التحديات التقنية للثورة الصناعية الخامسة ومتطلبات توطين الصناعة المحلية، وتبادل الخبرات في تصميم وتشغيل وإدارة الغرف النظيفة، وايضا استعراض فرص التعاون البحثي والتصنيعي وتعظيم العائد من البنية التحتية المتاحة بالدولة لخدمة جميع قطاعات التصنيع بالدولة".

وأشار إلى أن هذه المنصة أيضا تهدف إلى دعم توطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مضيفا أن نجاح هذا المؤتمر لدعم توطين التصنيع المحلى يقاس بقدر ما نقوم به من شراكات فعالة ، وتوصيات قابلة للتنفيذ، ورؤى مستقبلية تسهم في دعم خطط الدولة للتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز مكانتنا إقليميًا ودوليًا في مجالات البحث والابتكار والتصنيع المحلى المتطور المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

واختتم: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم على تشريفينا اليوم واثراء المناقشة وفتح افاق للتعاون المشترك لخدمة وطننا الغالى مصر.. كما اتقدم بخالص الشكر لجميع الزملاء القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، ولكل من أسهم في إنجاحه، وأتمنى يوما علميا موفقا وأن نخرج بتوصيات بنّاءة تخدم البحث العلمى والابتكار والصناعة لخدمة المجتمع".

الاستشعار من البعد التعليم العالي رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

