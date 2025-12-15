لا مساس بالخدمات الطبية لمحدودي الدخل| الوزراء يكشف تفاصيل التعاون مع إيني لتشغيل المستشفيات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية، وذلك بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور دومينيكو جياني، رئيس مؤسسة إيني فاونديشن التابعة لشركة إيني الإيطالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى لان لها دور في المسؤولية والتنمية الاجتماعية وتحرص عليه، واليوم كان بمثابة فتح باب للتعاون في مجال الرعاية الصحية مع شركة إيني، وتحديدًا الفكرة المقترحة أن تكون هناك شراكة بين المؤسسة ووزارة الصحة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات، وتم الاتفاق على مستشفيين، وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، في إطار التنمية الاجتماعية لدعم قطاع الصحة.

الشركات الكبرى لها دور كبير في المسؤولية الاجتماعية وتحرص عليه واليوم كان لبحث أوجه التعاون مع المجموعة

وعن شكل التعاون علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلًا: "شركة إيني سوف تتولى هذا الشق، والتفاصيل سيتم الانتهاء منها في وقتها، واليوم كان مناقشة فكرة عامة، والفكرة أن مجموعة مستشفيات سان دوناتو تتولى الإدارة والتشغيل عبر تقديم خبرتها في إدارة وتشغيل المستشفيات، وهي ليست المرة الأولى، لأن وزارة الصحة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات الكبرى في قطاع الصحة على مستوى العالم، وتدخل معها في شراكة في تشغيل وإدارة المستشفيات."

وردًا على سؤال الحديدي: هل سيؤثر ذلك على أسعار الخدمات للناس، كما رفضت وزارة الصحة ذلك في وقت سابق بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر؟ ليعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلًا:" إطلاقًا لن يحدث ذلك، والمثال المشار إليه مثال صحيح، لأن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات كان من الواضح أن سياسة وزارة الصحة، والذي أكد وشدد عليه وزير الصحة د خالد عبد الغفار أكثر من مرة والحكومة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب المساس بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين محدودي الدخل، حتى ولو كانت هناك بعض الخدمات تُقدم بأسعار بعيدة عن الأسعار التي يحصل عليها المواطن محدود الدخل، لكن يظل المواطن محدود الدخل يحصل على نفس الأسعار التي يحصل عليها، لكنه سيحصل على مستوى خدمة أفضل بكثير. وكسياسة ثابتة، لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل."