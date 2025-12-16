أخبار أسوان.. إنقاذ حياة سيدة ومتابعة لملفات التقنين ومشروعات الرصف وحزمة قرارات عاجلة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 15 /12 /2025 أحداث متنوعة .

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الفترة الماضية شهدت إنهاء حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع إدراج قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد.

محافظ أسوان:حققنا معدلات تصاعدية في ملف التقنين وترتيبنا الخامس

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على موافقة أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 173 م2 لإستغلالها فى عمل التوسعات اللازمة لتطوير مسجد عباد الرحمن لإستيعاب عدد أكبر من المصلين وضمان زيادة الخدمات الدينية والتوعوية والمجتمعية التى يقدمها المسجد للأهالى والمواطنين بمنطقة غرب عمارات التأمين الأهلية بطريق السادات جنوب مدينة أسوان ويأتى ذلك خلال ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى.



تنفيذى أسوان يوافق على الطلبات المقدمة لتطوير أداء الجهاز التنفيذى وخدمة المجتمع الأسوانى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال إجتماع المجلس التنفيذى على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .



محافظ أسوان: إنهاء 90 % من ملفات التصالح فى مخالفات البناء

جهود متنوعة

بحث الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية آليات التنفيذ الفعلى للمنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب المرحلة الثانوية ، وذلك خلال إجتماع أون لاين ضم مديرى الإدارات التعليمية، وموجهى ومعلمى الحاسب الآلى، وشيوخ معاهد المرحلة الثانوية .



منطقة أسوان الأزهرية تناقش تنفيذ المنصة اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية

استمراراً لحرصه على تحقيق التواصل والالتحام المباشر مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاءه الدورى مع المواطنين ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية .



حزمة قرارات عاجلة لمحافظ أسوان في لقائه الدوري مع المواطنين.. تعرف عليها

فى كل يوم نشهد قصص وحكايات إنسانية مؤثرة ، وفى محافظة أسوان تتمثل قصتنا اليوم فى سقوط من الطابق الخامس بأحد المبانى فى مدينة أسوان، فى واقعة بدت للوهلة الأولى وكأنها نهاية حتمية، بعد تعرضها لإصابات بالغة وكسور خطيرة فى الجمجمة والوجه، ليتم نقلها فى حالة حرجة للغاية إلى مستشفى أسوان التخصصى وسط سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها.



إنقاذ حياة سيدة بأسوان بعد سقوطها من الطابق الخامس ..والمحافظ يشيد بالفريق الطبى

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية بمشروع إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى أبو السلاسل ومزلقان النجاجرة بمركز كوم أمبو ، والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 75 % .



تنفيذ 75% بمشروع الرصف بالطريق الرابط بين كوبرى أبوالسلاسل ومزلقان النجاجرة بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى فى مختلف المجالات التفتيشية والبرامج التدريبية وذلك فى إطار الحرص المستمر لدعم منظومة العمل وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهنى لتوفير فرص التشغيل المناسبة لأبناء المحافظة.

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية العمل خلال شهر نوفمبر المنقضى