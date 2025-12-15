إنقاذ حياة سيدة بأسوان بعد سقوطها من الطابق الخامس ..والمحافظ يشيد بالفريق الطبى

فى كل يوم نشهد قصص وحكايات إنسانية مؤثرة ، وفى محافظة أسوان تتمثل قصتنا اليوم فى سقوط من الطابق الخامس بأحد المبانى فى مدينة أسوان، فى واقعة بدت للوهلة الأولى وكأنها نهاية حتمية، بعد تعرضها لإصابات بالغة وكسور خطيرة فى الجمجمة والوجه، ليتم نقلها فى حالة حرجة للغاية إلى مستشفى أسوان التخصصى وسط سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها.

وقد باشرت الفرق الطبية المتخصصة فى جراحة الوجه والفكين، وجراحة المخ والأعصاب، التعامل الفورى مع الحالة فور وصولها، حيث تقرر إجراء تدخل جراحى عاجل نظرًا لخطورة الإصابات، واستغرقت العملية الجراحية الكبرى نحو 6 ساعات متواصلة، تم خلالها إصلاح الكسور الخطيرة بالجمجمة والأنف والفك العلوى، وهو ما أسهم بشكل مباشر فى استقرار الحالة الصحية للمريضة ونجاتها من الموت المحقق.

إنقاذ حياة

ومن جانبه أشاد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بالنجاح الكبير الذى حققته الفرق الطبية بمستشفى أسوان التخصصى، مؤكدًا أن ما تم يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، ويبرهن على التطور الملحوظ الذى تشهده المنظومة الصحية داخل المحافظة سواء من حيث الكوادر الطبية المؤهلة أو التجهيزات والإمكانات الحديثة بالمستشفيات الحكومية.

وأكد محافظ أسوان، أن الدولة لا تدخر جهدًا فى دعم القطاع الصحى وتوفير احتياجاته لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يجسد روح العمل الجماعى والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية، ومقدمًا الشكر والتقدير للأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين بالمستشفى، مع التأكيد على جاهزية المحافظة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة فى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء أسوان.