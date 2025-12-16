دغموم: المصري دعمني في أصعب الظروف.. والكوكي أعاد لي الثقة

أكد الجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعب النادي المصري البورسعيدي، أن دعم إدارة ناديه خلال فترة إصابته بقطع في الرباط الصليبي كان السبب الرئيسي وراء قراره بتجديد تعاقده، مشددًا على أنه لم يفكر في أي مقابل مادي بقدر تقديره لما وجده من مساندة.

وقال دغموم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أوضة اللبس»، إن المصري وقف بجانبه بقوة أثناء فترة الإصابة، وهو ما جعله يشعر بالانتماء للنادي ويدفعه للاستمرار داخل صفوفه دون تردد، مؤكدًا أن تركيزه حاليًا منصب على تقديم أفضل مستوى مع الفريق في الدوري والبطولات القارية.

وأضاف لاعب المصري أن طموحات الفريق كبيرة في الموسم الحالي، موضحًا أن الهدف هو المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، سواء عبر ترتيب الدوري أو من خلال التتويج بلقب كأس مصر أو كأس الرابطة.

وعن الجهاز الفني، أعرب دغموم عن ارتياحه للعمل تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي، مؤكدًا أنه يمنحه الثقة ويجيد توظيف إمكانياته داخل الملعب بطريقة تساعده على التطور وتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أنه يفضل أسلوب الكوكي في التعامل الفني مقارنة بفترات سابقة.

كما تحدث دغموم عن اللاعبين الذين يحرص على متابعتهم في الدوري المصري، مشيدًا بطريقة لعب ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الزمالك، إلى جانب إمام عاشور لاعب الأهلي، مؤكدًا احترامه لجميع نجوم المسابقة.

واختتم دغموم تصريحاته بالحديث عن قائد الزمالك شيكابالا، واصفًا إياه باللاعب الكبير الذي يصعب تعويضه، ومؤكدًا أنه كان يستحق الاستمرار داخل القلعة البيضاء لموسمين إضافيين.