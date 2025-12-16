بميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

أضافت شركة نويز لونين جديدين إلى سماعات ماستر بادز الرائدة ضمن سلسلة ماستر المزودة بتقنية الصوت من بوس.

يعد اللونان الجديدان هما إصدار برونزي وإصدار كوبر روز تركز هذه التحديثات على التصميم فقط، بينما تحتفظ السماعات بنفس المواصفات والميزات والأداء للإصدارات السابقة.

سماعات نويز ماستر

تأتي سماعات Espresso Bronze Limited Edition بلمسة نهائية معدنية داكنة مستوحاة من لون القهوة، وستُباع لفترة محدودة. أما سماعات Copper Rose Special Edition فتتميز بمظهر أكثر نعومة ولمعان خفيف، وهي مُصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يُفضلون التصميمات البسيطة والهادئة. وقد أكدت شركة Noise عدم وجود أي تغييرات في جودة الصوت أو الميزات أو المواصفات مقارنةً بسماعات Master Buds القياسية.

سماعات Noise Master Buds



ميزات سماعات نويز ماستر

صُممت سماعات Noise Master Buds لتكون خفيفة الوزن ومريحة، حيث يبلغ وزن كل سماعة 4.2 جرام. وهي مزودة بتقنية Sound by Bose وتستخدم محركات صوتية كبيرة بقطر 12.4 مم مصنوعة من مادة التيتانيوم.

تدعم السماعات تقنية الصوت المكاني وتقنية LHDC 5.0 لتوفير صوت لاسلكي عالي الجودة. ويتم الاتصال عبر تقنية Bluetooth 5.3.

للتحكم في الضوضاء، توفر سماعات Master Buds خاصية إلغاء الضوضاء النشط التكيفي مع تقليل الضوضاء حتى 49 ديسيبل.

كما تدعم جودة المكالمات نظام ENC بستة ميكروفونات. تشمل الميزات الأخرى الاقتران السريع من جوجل، والاقتران التلقائي، والاقتران بجهازين، والكشف داخل الأذن، والمكالمات بدون استخدام اليدين.

تدعم السماعات أيضًا Siri ومساعد جوجل الصوتي. كما تتضمن وضع الألعاب منخفض التأخير لتقليل تأخير الصوت أثناء اللعب.



يظل أداء البطارية ثابتًا في جميع خيارات الألوان. توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 44 ساعة من التشغيل المتواصل مع علبة الشحن.

تدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB Type-C وتقنية Noise InstaCharge، التي توفر ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحن لمدة عشر دقائق فقط. تتميز سماعات الأذن بمقاومة للماء بمعيار IPX5، وهي متوافقة مع تطبيق Noise Audio لضبط الإعدادات وتحديثها.

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر سماعات Noise Master Buds بإصدارها المحدود Espresso Bronze وإصدارها الخاص Copper Rose 7999 روبية. كما لا تزال سماعات Master Buds متوفرة بألوان العقيق الأسود والتيتانيوم والفضي.