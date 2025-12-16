قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية
رئيس الوزراء يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة "قها للصناعات الكيماوية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

سماعات ماستر بادز الرائدة
سماعات ماستر بادز الرائدة
لمياء الياسين

أضافت شركة نويز لونين جديدين إلى سماعات ماستر بادز الرائدة ضمن سلسلة ماستر المزودة بتقنية الصوت من بوس. 

يعد اللونان الجديدان هما إصدار  برونزي وإصدار كوبر روز  تركز هذه التحديثات على التصميم فقط، بينما تحتفظ السماعات بنفس المواصفات والميزات والأداء للإصدارات السابقة.

سماعات نويز ماستر

تأتي سماعات Espresso Bronze Limited Edition بلمسة نهائية معدنية داكنة مستوحاة من لون القهوة، وستُباع لفترة محدودة. أما سماعات Copper Rose Special Edition فتتميز بمظهر أكثر نعومة ولمعان خفيف، وهي مُصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يُفضلون التصميمات البسيطة والهادئة. وقد أكدت شركة Noise عدم وجود أي تغييرات في جودة الصوت أو الميزات أو المواصفات مقارنةً بسماعات Master Buds القياسية.

سماعات Noise Master Buds


ميزات سماعات نويز ماستر

صُممت سماعات Noise Master Buds لتكون خفيفة الوزن ومريحة، حيث يبلغ وزن كل سماعة 4.2 جرام. وهي مزودة بتقنية Sound by Bose وتستخدم محركات صوتية كبيرة بقطر 12.4 مم مصنوعة من مادة التيتانيوم. 

تدعم السماعات تقنية الصوت المكاني وتقنية LHDC 5.0 لتوفير صوت لاسلكي عالي الجودة. ويتم الاتصال عبر تقنية Bluetooth 5.3.

للتحكم في الضوضاء، توفر سماعات Master Buds خاصية إلغاء الضوضاء النشط التكيفي مع تقليل الضوضاء حتى 49 ديسيبل. 

كما تدعم جودة المكالمات نظام ENC بستة ميكروفونات. تشمل الميزات الأخرى الاقتران السريع من جوجل، والاقتران التلقائي، والاقتران بجهازين، والكشف داخل الأذن، والمكالمات بدون استخدام اليدين.

 تدعم السماعات أيضًا Siri ومساعد جوجل الصوتي. كما تتضمن وضع الألعاب منخفض التأخير لتقليل تأخير الصوت أثناء اللعب.
 

يظل أداء البطارية ثابتًا في جميع خيارات الألوان. توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 44 ساعة من التشغيل المتواصل مع علبة الشحن. 

تدعم السماعات الشحن عبر منفذ USB Type-C وتقنية Noise InstaCharge، التي توفر ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحن لمدة عشر دقائق فقط. تتميز سماعات الأذن بمقاومة للماء بمعيار IPX5، وهي متوافقة مع تطبيق Noise Audio لضبط الإعدادات وتحديثها.

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر سماعات Noise Master Buds بإصدارها المحدود Espresso Bronze وإصدارها الخاص Copper Rose 7999 روبية. كما لا تزال سماعات Master Buds متوفرة بألوان العقيق الأسود والتيتانيوم والفضي.

سماعات ماستر بادز جودة الصوت محركات صوتية مساعد جوجل الصوتي سماعات الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

الاتحاد الأوروبي ولبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد