ضبط جزار ذبح رأس ماشية نافقة قبل طرحها للبيع بالشهداء

تمكن محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، برفقة محمد عمران، نائب رئيس المدينة، والدكتور خالد العبد، مدير إدارة المجازر، من ضبط أحد الجزارين لقيامه بذبح رأس ماشية عقب نفوقها داخل قطعة أرض فضاء ملاصقة لمنزله، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وجاءت الواقعة خلال حملة تفتيش ورقابة، حيث تم رصد الجزار أثناء قيامه بعملية الذبح في مكان غير مخصص وخارج المجازر المعتمدة، وبفحص الماشية تبين أنها نافقة وتم ذبحها بعد النفوق، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة وإعدامها طبقًا للإجراءات القانونية، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالة الجزار المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمواد الغذائية، ومخالفات الذبح خارج المجازر، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.