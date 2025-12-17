قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025: قدّم المساعدة

برج الحمل
برج الحمل
حياه عبدالعزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

ركّز على الخطوات البسيطة، واطلب المساعدة بلطف عند الحاجة، ولاحظ التقدم، تحلَّ بالصبر مع الآخرين ومع نفسك؛ فالأفعال الصغيرة والمستمرة تؤدي إلى نتائج ملموسة مع مرور الوقت، واحتفل بها.

توقعات برج الحمل صحيا

خذ قسطًا من الراحة في أوقات هادئة خلال اليوم؛ القيلولة القصيرة أو النوم العميق ينعشانك. إذا ازداد التوتر، شارك مشاعرك مع صديق تثق به أو أحد أفراد عائلتك.

توقعات برج الحمل عاطفيا

استمع أكثر مما تتكلم، وانتبه للإشارات الصغيرة؛ فالأسئلة المدروسة تُظهر الاهتمام، قدّم وقتك بدلًا من الهدايا إذا ظهر خلاف بسيط، توقف قليلًا قبل الرد، وانتقِ كلماتٍ تُصلح الأمور.

برج الحمل اليوم مهنيا

قدّم المساعدة في الأعمال المنزلية البسيطة لتعلّم مهارات جديدة وبناء علاقات طيبة. تجنّب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الأمور الكبيرة؛ اجمع المعلومات واستشر مشورة هادئة استخدم قوائم مختصرة لتنظيم عملك، وأنجز كل مهمة قبل الانتقال إلى التالية بتركيز تام.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ستنجح أيضًا في تسوية بعض الأمور المالية مع الأشقاء، اليوم أيضًا وقت مناسب لسداد جميع القروض وتسوية الالتزامات المالية، الجزء الثاني من اليوم مناسب للتبرع بالأموال للأعمال الخيرية، بينما سيُنهي المتداولون قضايا ضريبية.

برج الحمل الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد