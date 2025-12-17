قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 : تجنب الخطوات المتهورة

حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر  على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

اتخذ خطوات واضحة نحو أهدافك، وحافظ على أدبك مع الآخرين، وتقبّل الملاحظات البنّاءة برحابة صدر. النجاحات الصغيرة ستعزز ثقتك بنفسك؛ احتفل بالإنجازات المتواضعة واستعد للمضي قدمًا بثبات قريبًا..

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

اختر وقتًا هادئًا للتحدث بلطف والاستماع بانتباه. إن كنت أعزبًا، ابتسم أكثر وانضمّ إلى نشاط جماعي؛ فالطاقة الإيجابية قد تجذب شخصًا لطيفًا، حافظ على تواضعك واستخدم كلمات رقيقة؛ فالتقارب الحقيقي ينشأ دائمًا من الاهتمام البسيط والثابت..

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

يمكن لتمارين التمدد البسيطة بعد الدراسة أو العمل أن تخفف من التيبس. تنفس بعمق بهدوء عندما تشعر بالاستعجال، وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة للحصول على طاقة مستمرة، إذا شعرت بالتوتر، فتحدث إلى صديق ومارس هواية هادئة قصيرة للاسترخاء.

برج الاسد مهنيا

قُد بثقة هادئة، وشارك الفضل مع الآخرين، ودع الإنجازات الصغيرة تُظهر قدرتك واهتمامك المستمر. اغتنم الفرص المدروسة جيدًا؛ وتجنب الخطوات المتهورة التي تُعرّض سمعتك أو وقتك للخطر، أنجز مهمة واضحة لبناء الثقة وإظهار التزامك الثابت بالأهداف اليوم.  

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تحدث بوضوح في الاجتماعات، وتجنّب المبالغة في الوعود. خطوات صغيرة اليوم تُمهّد لنجاح أكبر لاحقًا. إذا واجهت تحديًا، قسّمه إلى مهام صغيرة واحتفل بكل إنجاز. العمل الجماعي اللطيف يُعزز سمعتك ويفتح آفاقًا جديدة.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

الذكاء الاصطناعي

أزمة RAM عالمية.. طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد هواتف 16 جيجابايت وتجبر الشركات على خفض الذاكرة

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

