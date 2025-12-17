قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل آية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» خاصة بالزكاة فقط؟.. الإفتاء تجيب
تفصلنا 4 أيام على بدء الشتاء.. تحذيرات من ظواهر جوية متقلبة
انهيار منزل خلف معبد إسنا بالأقصر.. وفرض كردون أمني حول موقع الحادث |تفاصيل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكن الحفاظ على نظام التكييف بالسيارة؟

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات
الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات
إبراهيم القادري

للحفاظ على نظام تكييف السيارة يجب عليك تنظيف أو استبدال فلتر الهواء بانتظام، وتشغيل التكييف أسبوعياً حتى في الشتاء، وذلك من أجل التحقق من مستوى سائل التبريد، ويجب فحص التسربات، وتعقيم النظام سنوياً أو نصف سنويًا .

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

إضافة إلى أنه يجب تجنب إطفاء التكييف فجأة قبل إيقاف السيارة لتجفيف القنوات وتقليل الرطوبة، مع إجراء صيانة دورية شاملة لدى فني متخصص.

-  كيف يمكن الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات  :

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

تغير فلتر الهواء

يجب تنظيف أو تغيير فلتر الهواء بانتظام، وذلك كل بضعة أشهر أو عند الصيانة الدورية، وذلك من أجل ضمان تدفق الهواء النقي.

التشغيل الدوري للتكييف

من الضروري أن يتم تشغيل تكييف الهواء مرة أسبوعيا لمدة قصيرة حتى في الشتاء للحفاظ على حركة الضاغط ومنع تجمد الأوساخ.

تجفيف نظام التكييف 

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

قبل إطفاء السيارة ببضع دقائق يجب أطفئ التكييف، وترك المروحة تعمل لتجفيف قنوات الهواء وتقليل الرطوبة والبكتيريا.

التعقيم التكييف 

قم بتعقيم نظام التكييف مرة سنوياً على الأقل، أو كل 6 أشهر إذا كنت تركن السيارة في الخارج لفترات طويلة.

تحقق من سائل التبريد

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

تحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام وأضف عند الحاجة، إضافة إلى فحص النظام بحثا عن أي تسربات للغاز أو السوائل.

الصيانة الدورية

قم بفحص شامل لنظام التكييف كل عامين في مركز صيانة متخصص لفحص الأنابيب والوصلات والسيور.

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

درجة الحرارة المناسبة

اضبط التكييف على درجة حرارة تتراوح بين 22-25 درجة مئوية للحفاظ على راحة السائق وكفاءة النظام.

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

النوافذ والفتحات

أغلق النوافذ أثناء تشغيل التكييف ونظف فتحات التهوية الداخلية بانتظام.

تجنب الأعطال

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

لا تؤجل إصلاح الأعطال الصغيرة، لأنها قد تتطور لمشاكل كبيرة ومكلفة.

