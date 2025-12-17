كيف يمكن الحفاظ على نظام التكييف بالسيارة؟

للحفاظ على نظام تكييف السيارة يجب عليك تنظيف أو استبدال فلتر الهواء بانتظام، وتشغيل التكييف أسبوعياً حتى في الشتاء، وذلك من أجل التحقق من مستوى سائل التبريد، ويجب فحص التسربات، وتعقيم النظام سنوياً أو نصف سنويًا .

الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات

إضافة إلى أنه يجب تجنب إطفاء التكييف فجأة قبل إيقاف السيارة لتجفيف القنوات وتقليل الرطوبة، مع إجراء صيانة دورية شاملة لدى فني متخصص.

- كيف يمكن الحفاظ علي نظام التكييف بالسيارات :

تغير فلتر الهواء

يجب تنظيف أو تغيير فلتر الهواء بانتظام، وذلك كل بضعة أشهر أو عند الصيانة الدورية، وذلك من أجل ضمان تدفق الهواء النقي.

التشغيل الدوري للتكييف

من الضروري أن يتم تشغيل تكييف الهواء مرة أسبوعيا لمدة قصيرة حتى في الشتاء للحفاظ على حركة الضاغط ومنع تجمد الأوساخ.

تجفيف نظام التكييف

قبل إطفاء السيارة ببضع دقائق يجب أطفئ التكييف، وترك المروحة تعمل لتجفيف قنوات الهواء وتقليل الرطوبة والبكتيريا.

التعقيم التكييف

قم بتعقيم نظام التكييف مرة سنوياً على الأقل، أو كل 6 أشهر إذا كنت تركن السيارة في الخارج لفترات طويلة.

تحقق من سائل التبريد

تحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام وأضف عند الحاجة، إضافة إلى فحص النظام بحثا عن أي تسربات للغاز أو السوائل.

الصيانة الدورية

قم بفحص شامل لنظام التكييف كل عامين في مركز صيانة متخصص لفحص الأنابيب والوصلات والسيور.

درجة الحرارة المناسبة

اضبط التكييف على درجة حرارة تتراوح بين 22-25 درجة مئوية للحفاظ على راحة السائق وكفاءة النظام.

النوافذ والفتحات

أغلق النوافذ أثناء تشغيل التكييف ونظف فتحات التهوية الداخلية بانتظام.

تجنب الأعطال

لا تؤجل إصلاح الأعطال الصغيرة، لأنها قد تتطور لمشاكل كبيرة ومكلفة.