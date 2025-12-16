قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الأتوبيس النهري ومكتبة المنصورة العامة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة الأتوبيس النهري أمام ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية المشروعات الخدمية والسياحية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد محافظ الدقهلية أن المشروع يمثل إضافة حضارية مهمة تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التشغيل، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحطة والمراكب النهرية، كما وجه بمتابعة أعمال الصيانة الدورية والتأكد من انتظام التشغيل بما يحقق أفضل خدمة لأبناء الدقهلية وزائريها.

كما تفقد مرزوق مكتبة المنصورة العامة، حيث تفقد أعمال تنفيذ وتطوير قاعة المسرح المغلق بالمكتبة، يرافقه اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

واطمأن المحافظ  على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، بما يتناسب مع الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به المكتبة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير قاعة المسرح يهدف إلى دعم الأنشطة الثقافية والفنية واحتضان المواهب الشابة، وتعزيز دور المكتبة كمنارة ثقافية تخدم مختلف الفئات العمرية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، وتجهيز القاعة بأحدث الإمكانيات الفنية والتقنية، بما يليق بأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لكافة القطاعات الخدمية والثقافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدقهلية محافظ مكتبه اتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

ناديه الجندي وفريال يوسف

دفاع فريال يوسف: تقرير الأدلة يؤكد وصف نادية الجندي لموكلتي بـ الفاشلة

أرشيفية

قرار جديد بشأن 4 صبية هتكوا عرض صغيرين أعلى سطح بإمبابة

تعبيرية

هتـــ ك عرض طالبة.. إحالة سائق بأشهر تطبيق للنقل الذكي للجنايات - خاص

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد