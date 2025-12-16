محافظ الدقهلية يتفقد الأتوبيس النهري ومكتبة المنصورة العامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة الأتوبيس النهري أمام ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية المشروعات الخدمية والسياحية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد محافظ الدقهلية أن المشروع يمثل إضافة حضارية مهمة تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التشغيل، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحطة والمراكب النهرية، كما وجه بمتابعة أعمال الصيانة الدورية والتأكد من انتظام التشغيل بما يحقق أفضل خدمة لأبناء الدقهلية وزائريها.

كما تفقد مرزوق مكتبة المنصورة العامة، حيث تفقد أعمال تنفيذ وتطوير قاعة المسرح المغلق بالمكتبة، يرافقه اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

واطمأن المحافظ على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، بما يتناسب مع الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به المكتبة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير قاعة المسرح يهدف إلى دعم الأنشطة الثقافية والفنية واحتضان المواهب الشابة، وتعزيز دور المكتبة كمنارة ثقافية تخدم مختلف الفئات العمرية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، وتجهيز القاعة بأحدث الإمكانيات الفنية والتقنية، بما يليق بأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لكافة القطاعات الخدمية والثقافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.