تنمية مهارات الشباب وربطه بفرص التعليم والتوظيف.. توقيع اتفاقية لدعم مبادرة "شباب بلد"

شهد كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة عبد الله الغرير ومنظمة اليونيسيف في مصر، لدعم مبادرة "شباب بلد" وذلك بحضور عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، في إطار المبادرة الوطنية التي تستهدف تمكين الشباب المصري وتنمية مهاراته وربطه بفرص التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، باعتبارها النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited (GENU).

وقّع الاتفاقية الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، وناتاليا ويندر روسي ممثلة منظمة اليونيسيف في مصر، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والدولي والقطاع الخيري لدعم قضايا الشباب.

خطوة محورية في استراتيجية الدولة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة "شباب بلد" التي أُطلقت خلال منتدى شباب العالم عام 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وبناء كوادر قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن افتتاح الأكاديمية يعكس التزام الدولة بإعداد الشباب للمستقبل.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أكاديمية "شباب بلد" تُجسد رؤية الدولة في الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية وقاطرة التنمية، مؤكدًا استمرار جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير بيئة داعمة لصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

وأكد عبد العزيز الغرير أن مساهمة مؤسسة الغرير تُعد أكبر استثمار في مبادرة "شباب بلد" حتى الآن، بما يعكس الدور الحيوي للعمل الخيري العربي في تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرص توظيفهم على نطاق واسع.

وشهد افتتاح الأكاديمية عدد من القيادات الدولية والدبلوماسية، من بينهم المدير التنفيذي لمبادرة GENU، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة، إلى جانب سفراء مبادرة "شباب بلد" من الشباب المصري المتميز.

ويُعد افتتاح مقر الأكاديمية وتوقيع هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، بما يضمن تمكين الشباب المصري بالمهارات والثقة اللازمة للمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.