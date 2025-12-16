قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

العرب يتطلعون إلى نهائي عربي في أمم أفريقيا لم يحدث منذ سنوات.. ما القصة؟

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
أحمد أيمن

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأفريقية إلى انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستُقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026. 

ستقام المباراة الافتتاحية بين المنتخب المغربي، البلد المنظم، ومنتخب جزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط، حيث يتطلع العرب إلى نهائي عربي لم يحدث منذ سنوات طويلة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 

تضم بطولة أمم أفريقيا 2025 ست مجموعات، وسيشارك فيها 6 منتخبات عربية، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

فرصة تاريخية للمنافسة العربية

تسعى المنتخبات العربية، بما في ذلك مصر والجزائر وتونس، للاستفادة من وجود البطولة على أرض مغربية، حيث ستكون المنافسة على اللقب قوية، وقد تُشهد البطولة نهائي عربي للمرة الأولى منذ 21 عاماً. 

آخر مواجهة بين منتخبين عربيين في النهائي كانت في عام 2004، عندما ابتسم الحظ لمنتخب تونس الذي واجه المغرب في مباراة انتهت بفوز نسور قرطاج 2-1، ليحققوا لقبهم الأول في تاريخ البطولة.

ويعود أول نهائي عربي في كأس الأمم الأفريقية إلى النسخة الثانية التي أقيمت عام 1959، حيث واجهت مصر منتخب السودان ونجحت في الفوز بهدفين مقابل هدف. 

حلم اللقب الثامن للفراعنة

يٌذكر أن منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا. بينما خرج منتخب مصر من النسخة الأخيرة من البطولة في دور الـ16، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

يتطلع منتخب الفراعنة هذا العام لإنهاء سنوات العجاف بالتتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب دام 15 عاماً. يملك منتخب مصر التاريخي 7 ألقاب في هذه البطولة، ويأمل في تحقيق اللقب الثامن ليحيي آمال جماهيره العريضة.

كما يعد المنتخب الوطني المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك سنوات (2006، 2008، و2010).

مجموعة منتخب مصر

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

