نائلة جبر: المعلومات المتوفرة حول حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية محدودة حتى الآن

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن المعلومات المتوفرة حول حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية محدودة حتى الآن، وأكدت أن الجهات الرسمية المختصة، وخصوصًا وزارة الخارجية، هي المرجع الأساسي للحصول على البيانات الدقيقة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن دور اللجنة في الأساس توعوي، يشمل تقديم النصائح وزيارات المحافظات، وليس متابعة الأحداث بشكل مباشر، لكن متابعة الحوادث جزء من تقييم عمل اللجنة والتخطيط لمراحل التوعية القادمة.

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على تحليل محافظات الغرقى لتعزيز برامج التوعية في تلك المناطق، مضيفة أن النجاح في وقف خروج المراكب مؤخراً لا يعني اختفاء الثقافة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية بين الشباب.

وأكدت نائلة جبر أن الهجرة غير الشرعية ما زالت تمثل تحديًا اجتماعيًا وثقافيًا، مشيرة إلى أن هذا الملف يتطلب متابعة مستمرة وتوعية الأسر والشباب على حد سواء لتجنب المآسي المستقبلية