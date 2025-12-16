أنا عنيد .. أحمد مراد : لا يزعجني النقد واللي يضايقني تغير المزاج القومي للمصريين

رد الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست أم كلثوم، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل ترى أن النقد وصل لمرحلة صعبة ومستهجنة أم أنه كله نقد عادي؟ ليرد قائلًا: «هل أي فيلم لو وحش ممكن يؤثر في حب الناس لأم كلثوم؟ أي سيرة لشخصية مهمة تتأثر بالنقد ؟ يستحيل ذلك ». لتقاطعه الحديدي: يؤثر عليكم أنتم كفريق عمل، البعض يرى أنكم شوهتم أم كلثوم، والأستاذ محمد صبحي تحدث عن مؤامرة؟ ليعقب قائلًا: «كم حد اشتغل في فيلم أم كلثوم؟ كم جهة فيه رقابة مصرية؟ كل مكان صورنا فيه كان فيه جهات حكومية موجودة، من أول الأماكن العادية لحد القصور الملكية، وحتى السيناريو اتقري بشكل جيد».



واصل خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:«لدينا في مصر رقابة صارمة وفي نفس الوقت مرنة، من أول ما بدأنا نكتب العمل لحد ما المخرج بدأ الإشراف بكامل طاقم العمل الفني. هل كل هؤلاء الفنانين والجهات اللي شاركت في إنتاج فيلم بتكلفة ضخمة هيكون هدفها الإساءة لرمز من رموز مصر؟ ده اتهام صعب».

وبيّن أنه لم يزعجه النقد، لكن ما أزعجه هو تغيّر المزاج القومي لدى المصريين، قائلًا:«بقينا أبيض وأسود، مفيش تفكير في المنطقة الرمادية، وإن ده مجرد فيلم داخلين نتفرج عليه، ولو ما عجبناش عادي. كل ما تقل المنطقة الرمادية عند الناس ونبقى أبيض وأسود أو أهلي وزمالك، كل حاجة تتقسم في حياتنا شمال ويمين، وده خطر».

وسألت الحديدي: هل ترى أن النقد جارٍ على حقك في حرية الحركة والتفكير في القادم بالنسبة لك كحرية إبداع؟ليرد قائلًا:«كأحمد مراد لا، أنا عنيد، لما بحب أكتب حاجة بعملها، واللي يخاف ما يكتبش».

وقاطعته : " لو عرض عليك تقديم شخصيات وسير اخرى في المستقبل هل ستقبل ؟ ليرد بشكل حاسم : " لن أتردد والوطن مليان شخصيات رهيبة ونفسي أكتب عن طه حسين فهو شخصية خطيرة "