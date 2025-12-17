قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان: زيارة ميدانية لوزير التعليم لمدارس المحافظة.. واحتفال لذوي الإعاقة وجهود صحية وشبابية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان خلال الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أهمها زيارة وزير التعليم الميدانية لمدارس المحافظة وإليكم التفاصيل.. 

وزير التعليم يتفقد 6 مدارس بإدفو في أسوان ويشدد على تعزيز مهارات البرمجة

في إطار زيارة محافظة أسوان، تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية.

 وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة التي تضم 688 طالبا وطالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية التي تضم 430 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية التي تضم 242 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الثانوية بنين التي تضم 924 طالبا وطالبة ، ومدرسة أم المومنين الإعدادية بنات التي تضم 790 طالبا وطالبة ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

محافظ أسوان: الاهتمام بذوي الهمم ودعم المحافظة لكافة المبادرات التي تعزز دمجهم وتمكينهم بالمجتمع

نظم فرع هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان احتفالاً بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة ، وذلك بحضور مسئولى الوحدة المحلية، والإدارة التعليمية، بجانب لفيف من القيادات البرلمانية والطبيعية ، وبمشاركة متميزة لأكثر من 40 طفلا من أبنائنا من ذوى الهمم وأسرهم .


جهود متنوعة

محافظ أسوان: موافقة التأمين الصحي على صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر واحد

فى بشرى سارة لأهالى المحافظة ، كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على صرف العلاج للحالات من أصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر واحد .

مقدماً شكره للتعاون المثمر والبناء مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، وأيضاً هيئات الرعاية الصحية والإعتماد والرقابة الصحية لما بذلوه من جهود أثمرت عن تحقيق هذا المطلب الذى سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير العلاج لفترات أطول دون الحاجة إلى التردد المستمر على المواقع الصحية .

جامعة أسوان تعزز حوكمة المخزون وترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الخدمات الحكومية

التقى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، نوره فوزي رياض ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لمتابعة أعمال وحدات مراقبة المخزون السلعي بالجامعة، والعمل على بحث اختصاصاتها والدور المنوط بها في ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة إدارة الموارد.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

