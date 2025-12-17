قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في الإعادة عبر الشبكة الوطنية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال فتح لجان انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة، في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 42 مرشحا على 21 مقعداً في مجلس النواب.

وتأكد المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام العمل في اللجان، مشدداً على توفير كافة سُبُل الراحة والأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما أجرى المحافظ اتصالات هاتفية برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان.

ووجّه المحافظ مسؤولي غرف العمليات الفرعية بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها.

وشدد  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة احتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالحهم، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات العامة ورفع أي اشغالات، ومتابعة حالة سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات أولا بأول.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة انتظام منظومة العمل اليومية ومتابعة مخالفات البناء، بالتزامن مع متابعة سير العمل في اللجان وتذليل العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية)، في تيسير أعمال إدلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية تامة.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للجان الانتخابات كل في نطاقه وتلبية أي احتياجات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيطها، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للسادة رؤساء اللجان والمشرفين عليها، وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

رافق المحافظ من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري،  محسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان و أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية، والقيادات الأمنية، ومديرو المديريات المعنية، وأعضاء الغرفة الخاصة بالانتخابات من مديري عموم الإدارات المختصة بديوان المحافظة، ورؤساء قطاعات الخدمات.

وأعلن المحافظ عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وهي:

· من الأرضي والمحمول: 114
· أرقام أرضية: 0502316644 - 0502314880 - 0502327792

