التفاصيل الكاملة لانقلاب تريلا محملة بالفول بكفر الشيخ| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا»، محملة بكميات كبيرة من الفول على الطريق الساحلي الدولي بنطاق مركز بلطيم.

وفي سياق متصل، أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالفول على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ في اتجاه محافظة البحيرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالفول على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، ووجود مصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس، لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، في رفع الحمولة وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.