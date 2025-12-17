قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
وقف تنفيذ شبكة الصرف الزراعي بزمام قوته بالفيوم

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير  الصناعة، والنقل و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية .

وفى بداية اللقاء .. أعرب الدكتور هانى سويلم عن خالص ترحيبه بالفريق كامل الوزير وعلاء فاروق، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي .

وأكد امهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمى مدروس فى زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية  خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية .

وأكد علاء فاروق على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعى بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع انشاؤه مع طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى .

وأكد الوزراء على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث فى كافة الأراضي الرملية طبقا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الرى الحديث لقياس كميات المياه التى يتم استخدامها بالفعل من هذه الشبكات .

كما تم مناقشة البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد .

الأراضى الرملية

كما تم مناقشة موقف بعض البرك التى ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا والتى نتجت عن رشح الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة فى هذه المنطقة، حيث أكد الوزراء على التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية مثل قيام بعض المخالفين بعمل مآخذ رى مخالفة ومواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه بالمخالفة لبعض الأراضى وضع اليد، والتعامل الحازم مع اى سحب مخالف من الخزان الجوفى بالمنطقة، والتعامل الحازم أيضا مع الاراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمنطقة .

وزير الموارد المائية والرى هانى سويلم كامل الوزير وزير الصناعة الطرق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

