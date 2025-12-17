قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مبلغ خرافي.. الكشف عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم 2026

مجدي سلامة

وافق مجلس الفيفا على جوائز قياسية بقيمة 655 مليون دولار تُمنح في كأس العالم للرجال 2026، بزيادة قدرها 50% عن بطولة 2022 في قطر.

سيحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار، بزيادة عن 42 مليون دولار في النسخة السابقة، بينما سيحصل الوصيف على 33 مليون دولار، أما صاحب المركز الثالث فسيحصل على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار، في حين سيحصل كل فريق خاسر في ربع النهائي على 19 مليون دولار، أما الفرق التي تخرج من دور الـ16 فستحصل على 15 مليون دولار، والفرق التي تخرج من دور الـ32 ستحصل على 11 مليون دولار.

ستحصل الدول التي لا تتأهل من دور المجموعات على 9 ملايين دولار، بينما سيحصل كل فريق مؤهل لكأس العالم على 1.5 مليون دولار إضافية لتغطية تكاليف التحضير، ما يعني أن كل دولة مشاركة في البطولة ستضمن الحصول على 10.5 مليون دولار على الأقل.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في بيان صحفي صادر عن الهيئة الإدارية للعبة: "ستكون بطولة كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا من حيث مساهمتها المالية في مجتمع كرة القدم العالمي".

وكان الفيفا قد توقع سابقًا تحقيق إيرادات بقيمة 13 مليار دولار خلال الدورة الممتدة لأربع سنوات والتي تسبق بطولة العام المقبل، وسيأتي الجزء الأكبر منها من كأس العالم للرجال، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنةً بإيرادات الدورة التي سبقت بطولة قطر 2022 والتي بلغت 7.6 مليار دولار.

يأتي رفع الفيفا لجوائز الاتحادات المُتنافسة في أعقاب أسعارٍ باهظةٍ للغاية لغالبية تذاكر كأس العالم، فقد كانت أسعار التذاكر التي أعلنها الفيفا الأسبوع الماضي لبطولة 2026 أعلى بنسبة 174% في المتوسط من الأسعار المُتوقعة في ملف الترشيح الرسمي المُقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018.

بلغ متوسط سعر التذكرة في الفئات الثلاث المُحددة مبدئيًا للمباريات الافتتاحية (أي المباريات الثلاث الأولى للبطولة بالنسبة للدول المُضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة) 1728 دولارًا أمريكيًا، مُقارنةً بالمتوسط المُتوقع البالغ 569 دولارًا أمريكيًا في ملف الترشيح، ويمثل هذا زيادة بنسبة 204% لمن يرغبون بمشاهدة مباراة المنتخب الأمريكي ضد باراجواي، أو مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، أو مباراة كندا ضد الفائز من مباراة الملحق الأوروبي بين ويلز، والبوسنة والهرسك، وإيطاليا، وأيرلندا الشمالية.

وتشهد أسعار تذاكر نهائي كأس العالم، الذي سيُقام على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، في 19 يوليو، زيادةً أكبر بكثير، فبينما توقعت كتيبات العروض متوسط سعر 1099 دولارًا أمريكيًا للفئات الثلاث، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا السعر بنسبة 459%، ليصل متوسطه إلى 6147 دولارًا أمريكيًا.

أما بالنسبة لمباريات نصف النهائي، فقد بلغت الزيادة 197%، حيث ارتفع السعر من 733 دولارًا أمريكيًا في كتيبات العروض إلى 2174 دولارًا أمريكيًا وفقًا لأسعار الفيفا المعلنة، وفي مباريات ربع النهائي، بلغت الزيادة 153%، حيث ارتفع السعر إلى 1044 دولارًا أمريكيًا وفقًا لأسعار الفيفا المعلنة للفئات الثلاث، بعد أن كان متوسطه 412 دولارًا أمريكيًا في كتيبات العروض، وكانت الزيادات في أسعار التذاكر في دور المجموعات ودور الـ32 ودور الـ16 أقل حدة، لكنها لا تزال كبيرة، حيث بلغت 49% و61% و94% على التوالي.

وبعد ردود فعل غاضبة من الجماهير ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى شكاوى من عدد من الاتحادات، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فئة سعرية مخفضة لعدد محدود جدًا من المشجعين، حيث سيتم بيع 1.6% من التذاكر لكل مباراة بسعر 60 دولارًا، مما يعيدها إلى الفئة السعرية الرابعة.

