أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وفد فرنسي من مدينة مارسيليا والقنصلية الفرنسية في زيارة للاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

استقبل  محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة و  حازم الرجال أمين الصندوق و إبراهيم شعبان و إسماعيل محمد و  محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة  ، وفداً فرنسياً رفيع المستوى من مدينة مارسيليا والقنصلية الفرنسية بالإسكندرية و ذلك بفرع النادى سموحة . 


ورحب أعضاء المجلس  بالسادة الضيوف ، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل منشآت النادي المختلفة، معربين عن إعجابهم بمستوى التجهيزات والبنية الرياضية المتطورة التي يتميز فرع النادى بسموحة .


وجاءت الزيارة في إطار مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السباحة بمختلف أنواعها ، إلى جانب تطوير برامج كرة القدم النسائية، تعزيزاً للعلاقات الرياضية والثقافية ، وضم الوفد القادم من مارسيليا كلاً من : -
ماري بلوتان ، مديرة مشروعات بقسم المتوسط بمدينة مارسيليا، صابرينا دجوري ، أيضا مديرة مشروعات بقسم المتوسط بمدينة مارسيليا.

كما شارك في الزيارة ممثلو القنصلية الفرنسية بالإسكندرية لينا بلان، القنصل العام، دينا ماجد، مديرة مكتب القنصل العام، ماري لوسي فولجنسينجر، المتدربة بالقنصلية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استمرار التواصل وتطوير مسارات التعاون بما يخدم الحركة الرياضية و يُعزز العلاقات الثنائية ، و قد أهدى الأستاذ محمد سلامة و السادة أعضاء المجلس الدروع و الهدايا التذكارية للسادة الضيوف .
 

