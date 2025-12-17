وفد فرنسي من مدينة مارسيليا والقنصلية الفرنسية في زيارة للاتحاد السكندري

استقبل محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة و حازم الرجال أمين الصندوق و إبراهيم شعبان و إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة ، وفداً فرنسياً رفيع المستوى من مدينة مارسيليا والقنصلية الفرنسية بالإسكندرية و ذلك بفرع النادى سموحة .



ورحب أعضاء المجلس بالسادة الضيوف ، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل منشآت النادي المختلفة، معربين عن إعجابهم بمستوى التجهيزات والبنية الرياضية المتطورة التي يتميز فرع النادى بسموحة .



وجاءت الزيارة في إطار مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السباحة بمختلف أنواعها ، إلى جانب تطوير برامج كرة القدم النسائية، تعزيزاً للعلاقات الرياضية والثقافية ، وضم الوفد القادم من مارسيليا كلاً من : -

ماري بلوتان ، مديرة مشروعات بقسم المتوسط بمدينة مارسيليا، صابرينا دجوري ، أيضا مديرة مشروعات بقسم المتوسط بمدينة مارسيليا.

كما شارك في الزيارة ممثلو القنصلية الفرنسية بالإسكندرية لينا بلان، القنصل العام، دينا ماجد، مديرة مكتب القنصل العام، ماري لوسي فولجنسينجر، المتدربة بالقنصلية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استمرار التواصل وتطوير مسارات التعاون بما يخدم الحركة الرياضية و يُعزز العلاقات الثنائية ، و قد أهدى الأستاذ محمد سلامة و السادة أعضاء المجلس الدروع و الهدايا التذكارية للسادة الضيوف .

