انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بإعلام جامعة القاهرة.. في هذا الموعد

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية، اعتماد جداول امتحانات نهاية التيرم الأول اذ تقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من يوم 28 ديسمبر 2025، مع مراعاة وجود فاصل زمني مناسب بين كل مادة وأخرى، بما يتيح للطلاب الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد الجيد لكل مقرر.

بدأت كليات جامعة القاهرة، فى الاستعدادات لـ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والذى من المقرر أن تبدأ نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى وحسب طبيعة الدراسة فى كل كلية.

مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

وأقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، المواصفات التفصيلية لـ الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والتي اقرت بضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، وأن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل، ووضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم، وتحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية، وترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا.